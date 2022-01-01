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На Волині три дні працював дитячий блокпост: збирали гроші на авто для військових

На Волині три дні працював дитячий блокпост: збирали гроші на авто для військових
Поблизу села Лище Луцького району діти зробили блокпост, аби допомогти ЗСУ. Зібрані за три дні кошти діти передали волонтеру Тарасу Кравчуку на авто для військових.

Історію про малих патріотів розповів заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько, повідомляють у громаді.

З його слів, хлоп'ята зупинили його напередодні й після традиційного "слова-пароль", розповіли на що збирають гроші, але бідкалися через кого передати їх військовим.

Тож сьогодні на блокпост посадовець приїхав не сам, а з волонтером Тарасом Кравчуком. Він ініціював волонтерську групу «З рук в руки», яка кілька місяців возить на передову передачі військовим. Через нього у сільраді неодноразово передавали необхідне односельцям-воїнам на фронт.

Даринка Плисюк, її брат Максим та друг Роман Слюсар передали Тарасу Кравчуку зібрані за кілька днів 2285 гривень та 20 злотих. Він якраз збирався оголосити збір коштів на авто для 63-ї бригади 107 батальйону. Тож внесок лищенських дітей стане стартом нового збору на «залізного коня» для військових.
На Волині три дні працював дитячий блокпост: збирали гроші на авто для військових

Волонтер розповів, що окрім доставки вантажів у східні регіони, вони вже придбали та передали військовим 2 автівки, 2 тепловізори та забезпечили цілий підрозділ снайперів кікіморами. Тож внесок лищенських дітей стане стартом нового збору на авто для військових.

Валентин Приходько подякував батькам, що виховують справжніх патріотів та усім небайдужим громадянам, які не пошкодували кілька гривень на гарну справу.
На Волині три дні працював дитячий блокпост: збирали гроші на авто для військових

Роботу дитячого блокпосту заступник сільського голови закрив, виплативши «добові» морозивом і смаколиками.

«Діти мають гратись, а справу оборони довіримо нашим ЗСУ», - підсумував Приходько.

На Волині три дні працював дитячий блокпост: збирали гроші на авто для військових
На Волині три дні працював дитячий блокпост: збирали гроші на авто для військових
На Волині три дні працював дитячий блокпост: збирали гроші на авто для військових
На Волині три дні працював дитячий блокпост: збирали гроші на авто для військових
На Волині три дні працював дитячий блокпост: збирали гроші на авто для військових
На Волині три дні працював дитячий блокпост: збирали гроші на авто для військових
На Волині три дні працював дитячий блокпост: збирали гроші на авто для військових

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, дитячий блокпост
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