На Волині три дні працював дитячий блокпост: збирали гроші на авто для військових

Тарасу Кравчуку на авто для військових.



Історію про малих патріотів розповів заступник Підгайцівського сільського голови Валентин Приходько, повідомляють у



З його слів, хлоп'ята зупинили його напередодні й після традиційного "слова-пароль", розповіли на що збирають гроші, але бідкалися через кого передати їх військовим.



Тож сьогодні на блокпост посадовець приїхав не сам, а з волонтером Тарасом Кравчуком. Він ініціював волонтерську групу «З рук в руки», яка кілька місяців возить на передову передачі військовим. Через нього у сільраді неодноразово передавали необхідне односельцям-воїнам на фронт.



Даринка Плисюк, її брат Максим та друг Роман Слюсар передали Тарасу Кравчуку зібрані за кілька днів 2285 гривень та 20 злотих. Він якраз збирався оголосити збір коштів на авто для 63-ї бригади 107 батальйону. Тож внесок лищенських дітей стане стартом нового збору на «залізного коня» для військових.



Волонтер розповів, що окрім доставки вантажів у східні регіони, вони вже придбали та передали військовим 2 автівки, 2 тепловізори та забезпечили цілий підрозділ снайперів кікіморами. Тож внесок лищенських дітей стане стартом нового збору на авто для військових.



Валентин Приходько подякував батькам, що виховують справжніх патріотів та усім небайдужим громадянам, які не пошкодували кілька гривень на гарну справу.



Роботу дитячого блокпосту заступник сільського голови закрив, виплативши «добові» морозивом і смаколиками.



«Діти мають гратись, а справу оборони довіримо нашим ЗСУ», - підсумував Приходько.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу села Лище Луцького району діти зробили блокпост, аби допомогти ЗСУ. Зібрані за три дні кошти діти передали волонтеруна авто для військових.Історію про малих патріотів розповів заступник Підгайцівського сільського голови, повідомляють у громаді З його слів, хлоп'ята зупинили його напередодні й після традиційного "слова-пароль", розповіли на що збирають гроші, але бідкалися через кого передати їх військовим.Тож сьогодні на блокпост посадовець приїхав не сам, а з волонтером Тарасом Кравчуком. Він ініціював волонтерську групу «З рук в руки», яка кілька місяців возить на передову передачі військовим. Через нього у сільраді неодноразово передавали необхідне односельцям-воїнам на фронт., її братта другпередали Тарасу Кравчуку зібрані за кілька днів 2285 гривень та 20 злотих. Він якраз збирався оголосити збір коштів на авто для 63-ї бригади 107 батальйону. Тож внесок лищенських дітей стане стартом нового збору на «залізного коня» для військових.Волонтер розповів, що окрім доставки вантажів у східні регіони, вони вже придбали та передали військовим 2 автівки, 2 тепловізори та забезпечили цілий підрозділ снайперів кікіморами. Тож внесок лищенських дітей стане стартом нового збору на авто для військових.Валентин Приходько подякував батькам, що виховують справжніх патріотів та усім небайдужим громадянам, які не пошкодували кілька гривень на гарну справу.Роботу дитячого блокпосту заступник сільського голови закрив, виплативши «добові» морозивом і смаколиками.«Діти мають гратись, а справу оборони довіримо нашим ЗСУ», - підсумував Приходько.

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