Українці отримуватимуть водійські права по-новому

В Україні змінився алгоритм отримання водійського посвідчення. Зокрема, українцям не доведеться складати теоретичний іспит в автошколі.Про це повідомляє пресслужба МВС."Відтепер можна обрати автошколу, прослухати теоретичний курс лекцій та отримати в автошколі свідоцтво про проходження теоретичної підготовки, яке діє один рік. При цьому внутрішнього іспиту немає. Після цього здати теоретичний іспит в будь-якому сервісному центрі МВС", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що для практичних занять учні можуть обрати будь-яку іншу автошколу у бажаному місті."Після навчання здати внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво про завершення практичної підготовки водіїв в автошколі, яке дійсно два роки. І знову ж таки в будь-якому сервісному центрі МВС можна здати практичний іспит і отримати водійське посвідчення", - розповіли в міністерстві.