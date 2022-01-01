Погода у Луцьку на завтра, 4 серпня

4 серпня небо, ясне у Луцьку вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Увечері йтиме дрібний дощ.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря підніметься від 14°С до 27°С.Народний прогноз погоди: 4 серпня відзначається день святої мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. У народі цей день мав назву Поцілуйниця. З давніх давен остерігаються у цей день робити польові роботи: градом поб'є, грозою уб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град.