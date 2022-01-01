Погода у Луцьку на завтра, 4 серпня

Погода у Луцьку на завтра, 4 серпня
4 серпня небо, ясне у Луцьку вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Увечері йтиме дрібний дощ.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря підніметься від 14°С до 27°С.

Народний прогноз погоди: 4 серпня відзначається день святої мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. У народі цей день мав назву Поцілуйниця. З давніх давен остерігаються у цей день робити польові роботи: градом поб'є, грозою уб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град.

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Теги: погода, Луцьк
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