ООН направить місію для встановлення факту теракту в Оленівці

Антоніу Гутерріш заявив, що направить місію щодо встановлення фактів теракту в колонії в Оленівці, внаслідок якого було вбито українських військових, утримуваних бойовиками “ДНР”.



Відповідну заяву він зробив у рамках пресконференції, присвяченої третій доповіді Групи глобального реагування на продовольчу, енергетичну та фінансову кризи, пише



За словами Гутеріша, росія та Україна вимагали розслідування теракту. Він додав, що технічне завдання для місії, для якої буде потрібна згода росії та України, перебуває на стадії підготовки.



Як заявили у міноборони рф, росія погодилася запросити експертів ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста до колонії на місце загибелі українських військовополонених у Оленівці.



Також повідомлялося, що російські окупанти не пустили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до військовополонених у колонії Оленівки.



Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де знаходилися українські полонені.



Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що удар по Оленівці – це знищення рашистами доказів військових злочинів.



За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок обстрілу колонії в Оленівці загинуло приблизно 40 осіб, поранено – 130.



Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, які свідчать, що російські окупанти могли влаштувати трагедію в колонії за допомогою вибухівки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний секретар ООНзаявив, що направить місію щодо встановлення фактів теракту в колонії в Оленівці, внаслідок якого було вбито українських військових, утримуваних бойовиками “ДНР”.Відповідну заяву він зробив у рамках пресконференції, присвяченої третій доповіді Групи глобального реагування на продовольчу, енергетичну та фінансову кризи, пише УНН з посиланням на Reuters.За словами Гутеріша, росія та Україна вимагали розслідування теракту. Він додав, що технічне завдання для місії, для якої буде потрібна згода росії та України, перебуває на стадії підготовки.Як заявили у міноборони рф, росія погодилася запросити експертів ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста до колонії на місце загибелі українських військовополонених у Оленівці.Також повідомлялося, що російські окупанти не пустили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до військовополонених у колонії Оленівки.Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де знаходилися українські полонені.Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що удар по Оленівці – це знищення рашистами доказів військових злочинів.За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок обстрілу колонії в Оленівці загинуло приблизно 40 осіб, поранено – 130.Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, які свідчать, що російські окупанти могли влаштувати трагедію в колонії за допомогою вибухівки.

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