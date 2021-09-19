На Волині зібрали 50% врожаю ранніх зернових

На Волині зібрали 50% врожаю ранніх зернових
Станом на сьогодні на Волині триває ранній збір зернових і зернобобових культур. За оперативною інформацією, усіма категоріями господарств зібрано 130 тисяч гектарів урожаю, а це – 50 відсотків від загальнообласної посівної площі зернових.

Про це повідомляє голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Зокрема, намолочено 50 тисяч тонн пшениці (озимої та ярої); 105 тисяч тонн ячменю (озимого та ярого); 38 тисяч тонн жита та майже 40 тисяч тонн вівса. Крім того, завершено збір 160 тисяч тонн озимого ріпаку.

Як відзначають господарники, поточний рівень урожайності хлібних рослин дає підстави розраховувати на валовий збір на рівні минулого року – орієнтовно 1,4 млн тонн.

Разом з тим в області триває підготовка ґрунту під посів озимих культур. З огляду на сприятливість умов, волинські аграрії планують розпочати посів озимого ріпаку вже наприкінці поточного тижня.

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Теги: Волинь, жнива-2022, урожай
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