Волинські тероборонівці тренувалися знаходити та знешкоджувати ворожі ДРГ
Сьогодні, 22:13
У прикордонних з Білоруссю районах на Волині провели масштабні навчання.
Про це Суспільному розповів пресофіцер 100-ї окремої бригади тероборони області Сергій Хомінський.
Бійці бригади спільно з працівниками нацполіції вчилися виявляти та знешкоджувати ворожі диверсійно-розвідувальні групи.
"Працювали в різних ситуаціях: на дорозі, в населеному пункті та в лісовій місцевості", – зазначив пресофіцер.
Окрім навчань, каже Сергій Хомінський, на кордоні тривають роботи з нарощення інженерних загороджень та зміцнення фортифікаційних споруд.
"Ми продовжуємо вгризатися у наш поліський ґрунт. Наші позиції стають дедалі міцнішими", – додав він.
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Про це Суспільному розповів пресофіцер 100-ї окремої бригади тероборони області Сергій Хомінський.
Бійці бригади спільно з працівниками нацполіції вчилися виявляти та знешкоджувати ворожі диверсійно-розвідувальні групи.
"Працювали в різних ситуаціях: на дорозі, в населеному пункті та в лісовій місцевості", – зазначив пресофіцер.
Окрім навчань, каже Сергій Хомінський, на кордоні тривають роботи з нарощення інженерних загороджень та зміцнення фортифікаційних споруд.
"Ми продовжуємо вгризатися у наш поліський ґрунт. Наші позиції стають дедалі міцнішими", – додав він.
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