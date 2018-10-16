Волинські тероборонівці тренувалися знаходити та знешкоджувати ворожі ДРГ

Волинські тероборонівці тренувалися знаходити та знешкоджувати ворожі ДРГ
У прикордонних з Білоруссю районах на Волині провели масштабні навчання.

Про це Суспільному розповів пресофіцер 100-ї окремої бригади тероборони області Сергій Хомінський.

Бійці бригади спільно з працівниками нацполіції вчилися виявляти та знешкоджувати ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

"Працювали в різних ситуаціях: на дорозі, в населеному пункті та в лісовій місцевості", – зазначив пресофіцер.

Окрім навчань, каже Сергій Хомінський, на кордоні тривають роботи з нарощення інженерних загороджень та зміцнення фортифікаційних споруд.

"Ми продовжуємо вгризатися у наш поліський ґрунт. Наші позиції стають дедалі міцнішими", – додав він.

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Теги: Волинь, тероборона, навчання, корон
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