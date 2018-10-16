Волинські тероборонівці тренувалися знаходити та знешкоджувати ворожі ДРГ





Про це Сергій Хомінський.



Бійці бригади спільно з працівниками нацполіції вчилися виявляти та знешкоджувати ворожі диверсійно-розвідувальні групи.



"Працювали в різних ситуаціях: на дорозі, в населеному пункті та в лісовій місцевості", – зазначив пресофіцер.



Окрім навчань, каже Сергій Хомінський, на кордоні тривають роботи з нарощення інженерних загороджень та зміцнення фортифікаційних споруд.



"Ми продовжуємо вгризатися у наш поліський ґрунт. Наші позиції стають дедалі міцнішими", – додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У прикордонних з Білоруссю районах на Волині провели масштабні навчання.Про це Суспільному розповів пресофіцер 100-ї окремої бригади тероборони областіБійці бригади спільно з працівниками нацполіції вчилися виявляти та знешкоджувати ворожі диверсійно-розвідувальні групи."Працювали в різних ситуаціях: на дорозі, в населеному пункті та в лісовій місцевості", – зазначив пресофіцер.Окрім навчань, каже Сергій Хомінський, на кордоні тривають роботи з нарощення інженерних загороджень та зміцнення фортифікаційних споруд."Ми продовжуємо вгризатися у наш поліський ґрунт. Наші позиції стають дедалі міцнішими", – додав він.

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