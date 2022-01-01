Як антибіотики у ранньому віці впливають на дітей

Як антибіотики у ранньому віці впливають на дітей
Нове дослідження показує, що прийом антибіотиків у ранньому віці призводить до загибелі корисних бактерій в травному тракті, це може спричинити астму та алергію.

Нове дослідження надало переконливі докази про зв'язок між впливом антибіотиків у ранньому дитинстві та подальшим розвитком астми та алергії, пише 24 канал з посиланням на Nature.

Практичний висновок, який роблять автори роботи, є простим: за можливості уникайте використання антибіотиків у маленьких дітей, тому що це може підвищити ризик алергії та/або астми.

У ході дослідження вчені з Рутгерського, Нью-Йоркського та Цюріхського університетів зазначили, що антибіотики, які дуже часто призначають дітям, впливають на формування кишкового мікробіому та метаболічні функції. Ці зміни можуть впливати на імунітет.

Як відбувалося дослідження

У першій частині експерименту п'ятиденні миші отримували воду та антибіотики – азитроміцин або амоксицилін. Після того, як миші подорослішали, дослідники піддали їх впливу поширеного алергену, отриманого з кліщів домашнього пилу. Миші, які отримували будь-який з антибіотиків, особливо азитроміцин, мали алергію.

Друга та третя частини експерименту перевіряла гіпотезу про те, що ранній вплив антибіотиків викликає алергію та астму, вбиваючи деякі здорові кишкові бактерії, які підтримують правильний розвиток імунної системи.

Вчені прокоментували, що ці експерименти дають переконливі докази того, що антибіотики викликають розвиток небажаних імунних реакцій за допомогою їхнього впливу на кишкові бактерії, але тільки в тому випадку, якщо це відбувається в ранньому дитинстві.

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Теги: антибіотики, діти
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