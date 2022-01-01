ЗСУ за один вечір збили російських ракет на $91 мільйон, або Добрі новини від ВолиньPost за 3 серпня

Війна в Україні досі триває, та перемоги на фронті ми маємо щодня! Наші захисники та захисниці продовжують боротися завдяки безмежній вірі та потужній праці кожного українця.А ми продовжуємо тримати інформаційний фронт і шукати добро щодня, тож далі у нашій підбірці – лише позитивні новини.– нащадок козаків-характерників (його предки перебралися на Волинь після зруйнування Запорозької Січі) і власник приголомшливого «оселедця», якого плекає з того самого 2014-го.Вдома на пана Василя чекають четверо онуків – проте назвати його дідом язик не повертається. Адже чоловік перебуває у відмінній фізичній формі.«Для мене марш-кидок на 20 км по повній бойовій – не така вже й проблема», – розповідає «Вайс».«А на турнічку скільки підтягнетеся?», – цікавляться у нього представники пресслужби бригади.«Десяточку підтягнуся. Від підлоги ж легенько віджимаюся пів сотні разів…», - каже чоловік.А ось що каже цей колоритний чоловік про свого «оселедця»:«Це такий собі розпізнавальний знак. Щоб свої не сумнівалися – і вороги боялися!».За добу українські захисники та захисниці знищили ще 180 рашистів! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.08 орієнтовно склали:особового складу – близько 41 350 (+180) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 774 (+6) од,бойових броньованих машин ‒ 4 022 (+8) од,артилерійських систем – 939 (+3) од,РСЗВ – 259 (+0) од,засобів ППО – 118 (+1) од,літаків – 223 (+0) од,гелікоптерів – 191 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 740 (+1) од,крилатих ракет – 180 (+6) од,кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 922 (+8) од,спеціальної техніки – 83 (+1).Шацька громада отримала велику партію гуманітарної допомоги з Румунії, а саме від міжнародної благодійної організації Round Table 20 Botosani. У вантажі було найнеобхідніще: продукти харчування, засоби гігієни, одяг, корм для тварин, медичні ліжка з матрацами.Увечері 2 серпня ЗСУ збили сім з восьми російських крилатих ракет типу Х-101 (Х-555). Це коштувало окупаційним силам $91 мільйон.Для підрахунку вартості російських ракет Forbes використовував такі оцінки:Х-101 - $13 млн;"Калібр" - $6,5 млн;"Іскандер" - $3 млн;"Онікс" - $1,25 млн;Х-22 - $1 млн;"Точка-У" - $0,3 млн.Троє ветеранів АТО з Волині:таготуються разом з національною збірною до Warrior Games. Нині спортсмени перебувають у Брайтоні, що у Великобританії.Міжнародні змагання ветеранів та військовослужбовців розпочнуться 19 серпня в американському Орландо."Це не тільки спорт, це тонка політична розмова, це спілкування з усіма небайдужими демократичного вільного світу з британцями, американцями, пресою. Ми доносимо інформацію про те, що відбувається в нашій країні", – каже Павло Ковальський.Міжнародний волонтерський логістичний центр «Марлог» відправив ліки для дев’яти лікарень Харкова.Ця гуманітарна допомога надійшла до Ковеля на ГО «Велика Ідея» з Франції, від партнерів з Асоціації Aide Médicale & Caritative France-Ukrainе та вартує за ціною від виробника 107 457 євро.За словами керівниці «Марлогу», у медзаклади, що приймають поранених бійців з передової, 29 палет медичних препаратів та розхідників: Атропіну сульфат, стерильних спецкомпресів та пластирів для загоєння ран, еноксапарину натрію та ентерального харчування. Все сертифіковане та з тривалим терміном придатності.До слова, це вже сьому фура, яку «Марлог» отримав від Асоціації Aide Médicale & Caritative France-Ukrainе та передав на Схід та Південь України постраждалим від війни.Поблизу села Лище Луцького району діти зробили блокпост, аби допомогти ЗСУ. Зібрані за три дні кошти діти передали волонтеру Тарасу Кравчуку на авто для військових.Історію про малих патріотів розповів заступник Підгайцівського сільського голови, повідомляють у громаді.З його слів, хлоп'ята зупинили його напередодні й після традиційного "слова-пароль", розповіли на що збирають гроші, але бідкалися через кого передати їх військовим.Тож сьогодні на блокпост посадовець приїхав не сам, а з волонтером. Він ініціював волонтерську групу «З рук в руки», яка кілька місяців возить на передову передачі військовим. Через нього у сільраді неодноразово передавали необхідне односельцям-воїнам на фронт., її братта другпередали Тарасу Кравчуку зібрані за кілька днів 2285 гривень та 20 злотих. Він якраз збирався оголосити збір коштів на авто для 63-ї бригади 107 батальйону. Тож внесок лищенських дітей стане стартом нового збору на «залізного коня» для військових.