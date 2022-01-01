В «Дії» може з'явитися пенсійне посвідчення
Сьогодні, 01:15
У Міністерстві цифрової трансформації планують додати у застосунок "Дія" пенсійне посвідчення, можливість придбати облігації.
Про це повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік, - пише Укрінформ.
"Ми працюємо над появою пенсійних посвідчень: за віком, за інвалідність та за вислугою років. Це важливо, оскільки багато людей не має ID-картки чи закордонного біометричного паспорта, а паспорт-книжечку ми відобразити (у Дії - ред.) не можемо", - сказав він.
Банік зазначив, що також у застосунку буде додана можливість придбати облігації.
Як ВІДОМО, Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації спільно удосконалять функціонал застосунку "Дія" для внутрішньо переміщених осіб.
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Про це повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік, - пише Укрінформ.
"Ми працюємо над появою пенсійних посвідчень: за віком, за інвалідність та за вислугою років. Це важливо, оскільки багато людей не має ID-картки чи закордонного біометричного паспорта, а паспорт-книжечку ми відобразити (у Дії - ред.) не можемо", - сказав він.
Банік зазначив, що також у застосунку буде додана можливість придбати облігації.
Як ВІДОМО, Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації спільно удосконалять функціонал застосунку "Дія" для внутрішньо переміщених осіб.
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