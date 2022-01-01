В «Дії» може з'явитися пенсійне посвідчення





Про це повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік, - пише



"Ми працюємо над появою пенсійних посвідчень: за віком, за інвалідність та за вислугою років. Це важливо, оскільки багато людей не має ID-картки чи закордонного біометричного паспорта, а паспорт-книжечку ми відобразити (у Дії - ред.) не можемо", - сказав він.



Банік зазначив, що також у застосунку буде додана можливість придбати облігації.



Як ВІДОМО, Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації спільно удосконалять функціонал застосунку "Дія" для внутрішньо переміщених осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міністерстві цифрової трансформації планують додати у застосунок "Дія" пенсійне посвідчення, можливість придбати облігації.Про це повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік, - пише Укрінформ "Ми працюємо над появою пенсійних посвідчень: за віком, за інвалідність та за вислугою років. Це важливо, оскільки багато людей не має ID-картки чи закордонного біометричного паспорта, а паспорт-книжечку ми відобразити (у Дії - ред.) не можемо", - сказав він.Банік зазначив, що також у застосунку буде додана можливість придбати облігації.Як ВІДОМО, Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації спільно удосконалять функціонал застосунку "Дія" для внутрішньо переміщених осіб.

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