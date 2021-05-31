ВНУ увійшов до ТОП-10 найкращих університетів західного регіону

ВНУ увійшов до ТОП-10 найкращих університетів західного регіону
Волинський національний університет імені Лесі Українки увійшов до десятки найкращих вищих навчальних закладів західного регіону України.

Про це повідомляє Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Як відомо, у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти у 2022 році Волинський національний університет імені Лесі Українки посів 26 місце. За категорією «Бал ЗНО на контракт» навчальний заклад зайняв 74 місце, у рейтингу «ТОП 200 Україна» посів 23 місце, а в рейтингу Scopus 29 сходинку. Загалом Волинський національний університет імені Лесі Українки набрав 126 підсумкових балів.
Луцький національний технічний університет розділяє 76-78 місце з іншими навчальним закладами, та відповідно займає 135 місце за категорією «Бал ЗНО на контракт», 57 місце у рейтингу «ТОП 200 Україна», а в рейтингу Scopus 99 сходинку.

У підрейтингу «Найкращі виші регіонів України» Університет Лесі Українки посів 8 місце, «обійшовши» Ужгородський національний університет та Івано-Франківський національний медичний університет. Луцький національний технічний університет до «десятки» не потрапив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ВНУ, освіта, рейтинг, ЛНТУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ВНУ увійшов до ТОП-10 найкращих університетів західного регіону
Сьогодні, 02:17
В «Дії» може з'явитися пенсійне посвідчення
Сьогодні, 01:15
4 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ЗСУ за один вечір збили російських ракет на $91 мільйон, або Добрі новини від ВолиньPost за 3 серпня
03 серпень, 23:35
На Волині зібрали 50% врожаю ранніх зернових
03 серпень, 22:59
Схожі новини
Луцький виш – у ТОП-30 найкращих в Україні Луцький виш – у ТОП-30 найкращих в Україні
31 травень, 2021, 11:48
Волинський університет – 13-й в рейтингу за кількістю студентів, зарахованих на «державне» Волинський університет – 13-й в рейтингу за кількістю студентів, зарахованих на «державне»
07 травень, 08:37
Як у волинських університетах минув перший день вступної кампанії. ВІДЕО Як у волинських університетах минув перший день вступної кампанії. ВІДЕО
01 липень, 2021, 21:35
Луцькі виші потрапили до ТОП-200 навчальних закладів Луцькі виші потрапили до ТОП-200 навчальних закладів
28 квітень, 2021, 22:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ВНУ увійшов до ТОП-10 найкращих університетів західного регіону
Сьогодні, 02:17
 0
В «Дії» може з'явитися пенсійне посвідчення
Сьогодні, 01:15
 0
4 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
ЗСУ за один вечір збили російських ракет на $91 мільйон, або Добрі новини від ВолиньPost за 3 серпня
03 серпень, 23:35
 0
На Волині зібрали 50% врожаю ранніх зернових
03 серпень, 22:59
 0
Медіа
відео
1/8