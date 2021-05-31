ВНУ увійшов до ТОП-10 найкращих університетів західного регіону
Сьогодні, 02:17
Волинський національний університет імені Лесі Українки увійшов до десятки найкращих вищих навчальних закладів західного регіону України.
Про це повідомляє Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».
Як відомо, у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти у 2022 році Волинський національний університет імені Лесі Українки посів 26 місце. За категорією «Бал ЗНО на контракт» навчальний заклад зайняв 74 місце, у рейтингу «ТОП 200 Україна» посів 23 місце, а в рейтингу Scopus 29 сходинку. Загалом Волинський національний університет імені Лесі Українки набрав 126 підсумкових балів.
Луцький національний технічний університет розділяє 76-78 місце з іншими навчальним закладами, та відповідно займає 135 місце за категорією «Бал ЗНО на контракт», 57 місце у рейтингу «ТОП 200 Україна», а в рейтингу Scopus 99 сходинку.
У підрейтингу «Найкращі виші регіонів України» Університет Лесі Українки посів 8 місце, «обійшовши» Ужгородський національний університет та Івано-Франківський національний медичний університет. Луцький національний технічний університет до «десятки» не потрапив.
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Про це повідомляє Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».
Як відомо, у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти у 2022 році Волинський національний університет імені Лесі Українки посів 26 місце. За категорією «Бал ЗНО на контракт» навчальний заклад зайняв 74 місце, у рейтингу «ТОП 200 Україна» посів 23 місце, а в рейтингу Scopus 29 сходинку. Загалом Волинський національний університет імені Лесі Українки набрав 126 підсумкових балів.
Луцький національний технічний університет розділяє 76-78 місце з іншими навчальним закладами, та відповідно займає 135 місце за категорією «Бал ЗНО на контракт», 57 місце у рейтингу «ТОП 200 Україна», а в рейтингу Scopus 99 сходинку.
У підрейтингу «Найкращі виші регіонів України» Університет Лесі Українки посів 8 місце, «обійшовши» Ужгородський національний університет та Івано-Франківський національний медичний університет. Луцький національний технічний університет до «десятки» не потрапив.
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