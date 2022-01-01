Лучанка у складі збірної України виступить на чемпіонаті Європи





Команда вирушає до Мюнхена в складі п'яти спортсменів, серед яких буде і представниця Луцька Яна Беломоїна. Турнір з кросскантрі запланований на 19-20 серпня, - повідомляє



Загалом на змаганнях континенальної першості розіграють два комплекти нагород у кросскантрі: по одному - серед жінок та чоловіків.



На чемпіонаті Європи минулого року збірна України виграла одну медаль. "Бронзу" в кросскантрі-елімінаторі здобула Ірина Попова, що також представлятиме країну в Мюнхені.



Склад збірної України на чемпіонат Європи 2022 року з маунтінбайку

Чоловіки: Коняєв Олександр, Тітаренко Дмитро

Жінки: Беломоїна Яна, Попова Ірина, Шерстюк Марія.



Яна Беломоїна раніше перемагала на чемпіонаті Європи з кросскантрі у 2017 році. Також українка брала участь у трьох Олімпіадах 2012-2020 років, а в Токіо посіла підсумкове восьме місце.



Окрім "бронзи" минулого року, Ірина Попова вигравала "золото" чемпіонату Європи в кросскантрі-елімінаторі у 2016 році. Тоді змагання проходили у шведській Гускварні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збірна України з маунтінбайку братиме участь у мультиспортивному чемпіонаті Європи 2022 року в Мюнхені.Команда вирушає до Мюнхена в складі п'яти спортсменів, серед яких буде і представниця Луцька. Турнір з кросскантрі запланований на 19-20 серпня, - повідомляє Суспільне. Загалом на змаганнях континенальної першості розіграють два комплекти нагород у кросскантрі: по одному - серед жінок та чоловіків.На чемпіонаті Європи минулого року збірна України виграла одну медаль. "Бронзу" в кросскантрі-елімінаторі здобула, що також представлятиме країну в Мюнхені.Склад збірної України на чемпіонат Європи 2022 року з маунтінбайкуЧоловіки:Жінки:Яна Беломоїна раніше перемагала на чемпіонаті Європи з кросскантрі у 2017 році. Також українка брала участь у трьох Олімпіадах 2012-2020 років, а в Токіо посіла підсумкове восьме місце.Окрім "бронзи" минулого року, Ірина Попова вигравала "золото" чемпіонату Європи в кросскантрі-елімінаторі у 2016 році. Тоді змагання проходили у шведській Гускварні.

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