Після обов’язкової евакуації жителів Донецької області можуть розмістити на Волині

Після обов’язкової евакуації жителів Донецької області можуть розмістити на Волині
Кабінет міністрів України розпорядився провести обов’язкову евакуацію населення Донецької області.

Евакуйованих жителів Донеччини розмістять у безпечних регіонах України, - йдеться на сайті Кабінету міністрів Україи.

Евакуацію здійснять у безпечні райони Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.

Головам обласних державних адміністрацій (начальникам обласних військових адміністрацій) разом з Міністерством оборони, Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством інфраструктури, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Державною службою з надзвичайних ситуацій та за участю Служби безпеки, акціонерного товариства “Укрзалізниця” доручили організувати та провести обов’язкову евакуацію відповідно до Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 92, ст. 3386).

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Теги: евакуація, Донецька область, Волинь
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