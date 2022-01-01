Окупанти примусово вивозять українців з Харківщини до таборів у Росію
Сьогодні, 06:31
Окупанти примусово вивозять цивільних з селища Козача Лопань до Росії.
Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) за інформацією, що була розміщена ЗМІ щодо насильницького вивезення людей з тимчасово окупованого смт Козача Лопань на територію країни-агресора.
Військові так званої «ЛНР» примусово «евакуюють» місцевих мешканців до наметових таборів Бєлгородської області РФ, маніпулюючи та залякуючи цивільних обстрілами з боку української армії.
Всі дані перевіряються, триває досудове розслідування. У подальшому матеріали будуть передані до Управління СБУ в Харківській області.
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Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) за інформацією, що була розміщена ЗМІ щодо насильницького вивезення людей з тимчасово окупованого смт Козача Лопань на територію країни-агресора.
Військові так званої «ЛНР» примусово «евакуюють» місцевих мешканців до наметових таборів Бєлгородської області РФ, маніпулюючи та залякуючи цивільних обстрілами з боку української армії.
Всі дані перевіряються, триває досудове розслідування. У подальшому матеріали будуть передані до Управління СБУ в Харківській області.
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