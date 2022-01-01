Окупанти примусово вивозять українців з Харківщини до таборів у Росію

Окупанти примусово вивозять українців з Харківщини до таборів у Росію
Окупанти примусово вивозять цивільних з селища Козача Лопань до Росії.

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) за інформацією, що була розміщена ЗМІ щодо насильницького вивезення людей з тимчасово окупованого смт Козача Лопань на територію країни-агресора.

Військові так званої «ЛНР» примусово «евакуюють» місцевих мешканців до наметових таборів Бєлгородської області РФ, маніпулюючи та залякуючи цивільних обстрілами з боку української армії.

Всі дані перевіряються, триває досудове розслідування. У подальшому матеріали будуть передані до Управління СБУ в Харківській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Харківщина, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти примусово вивозять українців з Харківщини до таборів у Росію
Сьогодні, 06:31
Лучанка у складі збірної України виступить на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 05:28
Понад 25 тисяч українців помилково отримали допомоги в рамках «єПідтримки»
Сьогодні, 03:42
ВНУ увійшов до ТОП-10 найкращих університетів західного регіону
Сьогодні, 02:17
В «Дії» може з'явитися пенсійне посвідчення
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
Обстріли Харківщини: загинули двоє людей Обстріли Харківщини: загинули двоє людей
27 червень, 01:22
Росія обстріляла Харківщину: троє загиблих Росія обстріляла Харківщину: троє загиблих
21 червень, 11:42
Росія обстріляла Харківщину: є жертва, постраждали діти Росія обстріляла Харківщину: є жертва, постраждали діти
14 червень, 10:55
Росія обстріляла Харківщину: є загиблі та поранені місцеві жителі Росія обстріляла Харківщину: є загиблі та поранені місцеві жителі
06 червень, 14:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти примусово вивозять українців з Харківщини до таборів у Росію
Сьогодні, 06:31
 0
Лучанка у складі збірної України виступить на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 05:28
 0
Понад 25 тисяч українців помилково отримали допомоги в рамках «єПідтримки»
Сьогодні, 03:42
 0
ВНУ увійшов до ТОП-10 найкращих університетів західного регіону
Сьогодні, 02:17
 0
В «Дії» може з'явитися пенсійне посвідчення
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8