Понад 25 тисяч українців помилково отримали допомоги в рамках «єПідтримки»

Понад 25 тисяч українців помилково отримали допомоги в рамках «єПідтримки»
Понад 25 тисяч українців помилково отримали 6500 грн в рамках програми "єПідтримка".

Вони були працівниками бюджетних установ і не мали права на виплати. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, - пише УНІАН.

Як зазначив міністр, Мінфін верифікував Реєстр отримувачів допомоги за період з 7 по 31 березня 2022 року, у якому міститься інформація щодо майже 4,8 млн українців.

"Було виявлено 25 тисяч 524 особи, які є працівниками бюджетних установ і не мали права на отримання відповідної допомоги", – розповів він.

Помилково виплатили допомогу у 166 млн грн. Станом на 11 липня повернуто близько 12 млн гривень. З них майже 9 млн грн повернули фізичні особи за результатами вжитих заходів, а ще 3 млн грн – банки у вигляді невикористаної допомоги.

Війна і "єПідтримка":
6 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про можливість українців, які через війну втратили роботу, отримати допомогу від держави в розмірі 6,5 тис.грн через оновлену програму "єПідтримка".

Спочатку на фінансування програми було виділено 25 млрд грн.

Однак Верховна Рада 31 травня ухвалила зміни до державного бюджету, збільшивши видатки на 287 млрд грн за рахунок здійснення додаткових зовнішніх запозичень, у тому числі збільшила видатки на надання допомоги в рамках програми "єПідтримка" на 5,8 млрд грн до понад 30 млрд грн.

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Теги: єПідтримка, Україна, помилка, допомога
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