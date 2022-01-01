4 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження журналістка, дизайнерка Світлана Головачук (на фото).
Також день народження 4 серпня у громадськог діяча, ресторатора Володимира Пащенка та першого віце-президента Федерації легкої атлетики України та керівника обласної федерації Володимира Рудюка.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Марія. Бажаємо усім здоров’я, благополуччя, злагоди і достатку.
Із професійним святом вітаємо залізничників. Зичимо їм успіхів у роботі та щасливої дороги.
У цей день 1923 року народився волинський кобзар, актор Волинського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Богуслав Ляхович.
4 серпня, віряни вшановують пам'ять християнської святої Марії Магдалини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також день народження 4 серпня у громадськог діяча, ресторатора Володимира Пащенка та першого віце-президента Федерації легкої атлетики України та керівника обласної федерації Володимира Рудюка.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Марія. Бажаємо усім здоров’я, благополуччя, злагоди і достатку.
Із професійним святом вітаємо залізничників. Зичимо їм успіхів у роботі та щасливої дороги.
У цей день 1923 року народився волинський кобзар, актор Волинського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Богуслав Ляхович.
4 серпня, віряни вшановують пам'ять християнської святої Марії Магдалини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В «Дії» може з'явитися пенсійне посвідчення
Сьогодні, 01:15
4 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ЗСУ за один вечір збили російських ракет на $91 мільйон, або Добрі новини від ВолиньPost за 3 серпня
03 серпень, 23:35
На Волині зібрали 50% врожаю ранніх зернових
03 серпень, 22:59
Медіа