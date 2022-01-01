4 серпня на Волині: гортаючи календар

4 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження журналістка, дизайнерка Світлана Головачук (на фото).

Також день народження 4 серпня у громадськог діяча, ресторатора Володимира Пащенка та першого віце-президента Федерації легкої атлетики України та керівника обласної федерації Володимира Рудюка.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Марія. Бажаємо усім здоров’я, благополуччя, злагоди і достатку.

Із професійним святом вітаємо залізничників. Зичимо їм успіхів у роботі та щасливої дороги.

У цей день 1923 року народився волинський кобзар, актор Волинського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Богуслав Ляхович.

4 серпня, віряни вшановують пам'ять християнської святої Марії Магдалини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В «Дії» може з'явитися пенсійне посвідчення
Сьогодні, 01:15
4 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ЗСУ за один вечір збили російських ракет на $91 мільйон, або Добрі новини від ВолиньPost за 3 серпня
03 серпень, 23:35
На Волині зібрали 50% врожаю ранніх зернових
03 серпень, 22:59
Волинські тероборонівці тренувалися знаходити та знешкоджувати ворожі ДРГ
03 серпень, 22:13
Схожі новини
2 серпня на Волині: гортаючи календар 2 серпня на Волині: гортаючи календар
02 серпень, 00:00
29 липня на Волині: гортаючи календар 29 липня на Волині: гортаючи календар
29 липень, 00:00
27 липня на Волині: гортаючи календар 27 липня на Волині: гортаючи календар
27 липень, 00:00
23 липня на Волині: гортаючи календар 23 липня на Волині: гортаючи календар
23 липень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В «Дії» може з'явитися пенсійне посвідчення
Сьогодні, 01:15
 0
4 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
ЗСУ за один вечір збили російських ракет на $91 мільйон, або Добрі новини від ВолиньPost за 3 серпня
03 серпень, 23:35
 0
На Волині зібрали 50% врожаю ранніх зернових
03 серпень, 22:59
 0
Волинські тероборонівці тренувалися знаходити та знешкоджувати ворожі ДРГ
03 серпень, 22:13
 0
Медіа
відео
1/8