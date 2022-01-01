ЗСУ за один вечір збили російських ракет на $91 мільйон, – Forbes





Про це пише



Для підрахунку вартості російських ракет Forbes використовував такі оцінки:



Х-101 - $13 млн;

"Калібр" - $6,5 млн;

"Іскандер" - $3 млн;

"Онікс" - $1,25 млн;

Х-22 - $1 млн;

"Точка-У" - $0,3 млн.



Як відомо, того вечора зенітні ракетні війська знищили шість ракет, і ще одну - збив винищувач. Єдина ракета, що залишилась, влучила у



Росія продовжує бомбардувати Україну. 3 серпня близько четвертої ранку по Харкову вдарили російські ракети, запущені з Бєлгорода. За попередньою інформацією, пошкоджено цивільний промисловий обʼєкт. Окрім цього росіяни обстріляли Миколаївську, Сумську, Дніпропетровську та Чернігівську області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 2 серпня З СУ збили сім з восьми російських крилатих ракет типу Х-101 (Х-555). Це коштувало окупаційним силам $91 мільйон.Про це пише Forbes Для підрахунку вартості російських ракет Forbes використовував такі оцінки:Х-101 - $13 млн;"Калібр" - $6,5 млн;"Іскандер" - $3 млн;"Онікс" - $1,25 млн;Х-22 - $1 млн;"Точка-У" - $0,3 млн.Як відомо, того вечора зенітні ракетні війська знищили шість ракет, і ще одну - збив винищувач. Єдина ракета, що залишилась, влучила у зенітний ракетний комплекс на Львівщині Росія продовжує бомбардувати Україну. 3 серпня близько четвертої ранку по Харкову вдарили російські ракети, запущені з Бєлгорода. За попередньою інформацією, пошкоджено цивільний промисловий обʼєкт. Окрім цього росіяни обстріляли Миколаївську, Сумську, Дніпропетровську та Чернігівську області.

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