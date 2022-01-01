ЗСУ за один вечір збили російських ракет на $91 мільйон, – Forbes
Сьогодні, 12:30
Увечері 2 серпня ЗСУ збили сім з восьми російських крилатих ракет типу Х-101 (Х-555). Це коштувало окупаційним силам $91 мільйон.
Про це пише Forbes.
Для підрахунку вартості російських ракет Forbes використовував такі оцінки:
Х-101 - $13 млн;
"Калібр" - $6,5 млн;
"Іскандер" - $3 млн;
"Онікс" - $1,25 млн;
Х-22 - $1 млн;
"Точка-У" - $0,3 млн.
Як відомо, того вечора зенітні ракетні війська знищили шість ракет, і ще одну - збив винищувач. Єдина ракета, що залишилась, влучила у зенітний ракетний комплекс на Львівщині.
Росія продовжує бомбардувати Україну. 3 серпня близько четвертої ранку по Харкову вдарили російські ракети, запущені з Бєлгорода. За попередньою інформацією, пошкоджено цивільний промисловий обʼєкт. Окрім цього росіяни обстріляли Миколаївську, Сумську, Дніпропетровську та Чернігівську області.
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Про це пише Forbes.
Для підрахунку вартості російських ракет Forbes використовував такі оцінки:
Х-101 - $13 млн;
"Калібр" - $6,5 млн;
"Іскандер" - $3 млн;
"Онікс" - $1,25 млн;
Х-22 - $1 млн;
"Точка-У" - $0,3 млн.
Як відомо, того вечора зенітні ракетні війська знищили шість ракет, і ще одну - збив винищувач. Єдина ракета, що залишилась, влучила у зенітний ракетний комплекс на Львівщині.
Росія продовжує бомбардувати Україну. 3 серпня близько четвертої ранку по Харкову вдарили російські ракети, запущені з Бєлгорода. За попередньою інформацією, пошкоджено цивільний промисловий обʼєкт. Окрім цього росіяни обстріляли Миколаївську, Сумську, Дніпропетровську та Чернігівську області.
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