Помічник нардепа збирався «керувати» Черкащиною у разі окупації РФ
Сьогодні, 12:43
Співробітники Служби безпеки затримали депутата Черкаської міськради, який очолював фракцію «ОПЗЖ» до заборони цієї партії, і водночас працював помічником чинного нардепа. Він хотів стати гауляйтером РФ у випадку окупації Черкащини.
Про це повідомляють у СБУ.
Чоловік не лише виправдовував агресію РФ проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон.
З однією з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь РФ, стверджуючи, що війна в Україні – це виключно внутрішній громадянський конфлікт.
Фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста і засуджували діяльність військово-політичного керівництва України.
Однак, коли зловмисник зрозумів, що ЗСУ успішно протидіють армії рф і звільняють окуповані території, то спробував втекти за кордон. СБУ затримала депутата напередодні виїзду в США.
Обом пропагандистам повідомлено про підозру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у СБУ.
Чоловік не лише виправдовував агресію РФ проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон.
З однією з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь РФ, стверджуючи, що війна в Україні – це виключно внутрішній громадянський конфлікт.
Фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста і засуджували діяльність військово-політичного керівництва України.
Однак, коли зловмисник зрозумів, що ЗСУ успішно протидіють армії рф і звільняють окуповані території, то спробував втекти за кордон. СБУ затримала депутата напередодні виїзду в США.
Обом пропагандистам повідомлено про підозру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Шахраї «з банку» ошукали 54-річну волинянку на 115 тисяч гривень
Сьогодні, 12:50
Помічник нардепа збирався «керувати» Черкащиною у разі окупації РФ
Сьогодні, 12:43
На Волині знищили два артилерійські снаряди, знайдені у полі під час збирання врожаю
Сьогодні, 12:15
Медіа