Помічник нардепа збирався «керувати» Черкащиною у разі окупації РФ





Про це



Чоловік не лише виправдовував агресію РФ проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон.



З однією з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь РФ, стверджуючи, що війна в Україні – це виключно внутрішній громадянський конфлікт.



Фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста і засуджували діяльність військово-політичного керівництва України.



Однак, коли зловмисник зрозумів, що ЗСУ успішно протидіють армії рф і звільняють окуповані території, то спробував втекти за кордон. СБУ затримала депутата напередодні виїзду в США.



Обом пропагандистам повідомлено про підозру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники Служби безпеки затримали депутата Черкаської міськради, який очолював фракцію «ОПЗЖ» до заборони цієї партії, і водночас працював помічником чинного нардепа. Він хотів стати гауляйтером РФ у випадку окупації Черкащини.Про це повідомляють у СБУ.Чоловік не лише виправдовував агресію РФ проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон.З однією з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь РФ, стверджуючи, що війна в Україні – це виключно внутрішній громадянський конфлікт.Фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста і засуджували діяльність військово-політичного керівництва України.Однак, коли зловмисник зрозумів, що ЗСУ успішно протидіють армії рф і звільняють окуповані території, то спробував втекти за кордон. СБУ затримала депутата напередодні виїзду в США.Обом пропагандистам повідомлено про підозру.

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