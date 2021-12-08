Помічник нардепа збирався «керувати» Черкащиною у разі окупації РФ

Помічник нардепа збирався «керувати» Черкащиною у разі окупації РФ
Співробітники Служби безпеки затримали депутата Черкаської міськради, який очолював фракцію «ОПЗЖ» до заборони цієї партії, і водночас працював помічником чинного нардепа. Він хотів стати гауляйтером РФ у випадку окупації Черкащини.

Про це повідомляють у СБУ.

Чоловік не лише виправдовував агресію РФ проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон.

З однією з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь РФ, стверджуючи, що війна в Україні – це виключно внутрішній громадянський конфлікт.

Фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста і засуджували діяльність військово-політичного керівництва України.

Однак, коли зловмисник зрозумів, що ЗСУ успішно протидіють армії рф і звільняють окуповані території, то спробував втекти за кордон. СБУ затримала депутата напередодні виїзду в США.

Обом пропагандистам повідомлено про підозру.

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Теги: гауляйтер, Черкащина, помічник нардепа, СБУ
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