В Україні може з'явитись додатковий митний збір





Про це в інтерв'ю Сергій Марченко.



"Ми зараз обговорюємо це питання. Така ініціатива може не носити назву додаткового митного збору, це може бути окремий військовий збір. Або додатковий збір на валютообмінні операції на купівлю імпортних товарів. Ще немає остаточної концепції, тому, коли і в якому вигляді буде введено збір - говорити зарано", - заявив міністр.



За його словами, динаміка податкових і митних надходжень починає покращуватися. Якщо в березні надходження з митниці були - 7 млрд грн, то в липні вже понад 22 млрд грн, що складає понад 56% планових довоєнних показників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк неодноразово пропонував запровадити також додатковий митний збір на деякі категорії товарів. Наразі в уряді обговорюють концепцію.Про це в інтерв'ю УНІАН заявив міністр фінансів"Ми зараз обговорюємо це питання. Така ініціатива може не носити назву додаткового митного збору, це може бути окремий військовий збір. Або додатковий збір на валютообмінні операції на купівлю імпортних товарів. Ще немає остаточної концепції, тому, коли і в якому вигляді буде введено збір - говорити зарано", - заявив міністр.За його словами, динаміка податкових і митних надходжень починає покращуватися. Якщо в березні надходження з митниці були - 7 млрд грн, то в липні вже понад 22 млрд грн, що складає понад 56% планових довоєнних показників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію