Навіщо суд у Росії визнав «Азов» терористичною організацією





Про це військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, пише



"Ухвалення такого рішення виводить наших "азовців" зі статусу комбатантів в статус терористів, яких, в принципі, можна судити. Комбатанти непідсудні, виходячи з усіх конвенцій, які підписала, в тому числі Росія, а терористів вже можна (судити), і в залежності від того, де вони будуть їх судити – в Росії або "ДНР", терміни можуть бути від довічного до смертної кари", - пояснив експерт.



Світан додав, що також рішення суду про визнання "Азова" терористичною організацією спрямовано на внутрішнього споживача в РФ. Російське керівництво таким чином показує, що виконує обіцянку зі знищення "націоналістів", зазначив експерт.

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