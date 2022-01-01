Навіщо суд у Росії визнав «Азов» терористичною організацією

Навіщо суд у Росії визнав «Азов» терористичною організацією
Визнання окремого загону спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України до терористичних організацій надає Росії можливість засудити полонених "азовців" аж до смертної кари.

Про це військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, пише УНІАН.

"Ухвалення такого рішення виводить наших "азовців" зі статусу комбатантів в статус терористів, яких, в принципі, можна судити. Комбатанти непідсудні, виходячи з усіх конвенцій, які підписала, в тому числі Росія, а терористів вже можна (судити), і в залежності від того, де вони будуть їх судити – в Росії або "ДНР", терміни можуть бути від довічного до смертної кари", - пояснив експерт.

Світан додав, що також рішення суду про визнання "Азова" терористичною організацією спрямовано на внутрішнього споживача в РФ. Російське керівництво таким чином показує, що виконує обіцянку зі знищення "націоналістів", зазначив експерт.

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Теги: Азов, терористична організація, причини, РФ
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