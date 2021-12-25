33-річна волинянка під час п’яної суперечки вдарила ножем співмешканця





Про це повідомила пресслужба поліції Волині.



Постраждалого з проникаючим ножовим пораненням шпиталізували.



Жінку поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Учора, 2 серпня, слідчі повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження.



Нині вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу – тримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інцидент трапився у понеділок, 1 серпня, в одному із сіл Камінь-Каширського району. Під час п’яної суперечки 33-річна волинянка вдарила кухонним ножем свого співмешканця, 46-річного місцевого жителя.Про це повідомила пресслужба поліції Волині.Постраждалого з проникаючим ножовим пораненням шпиталізували.Жінку поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Учора, 2 серпня, слідчі повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження.Нині вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу – тримання під вартою.

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