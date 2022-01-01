Окупанти знову обстріляли Миколаїв: зруйнували супермаркет
Сьогодні, 09:24
Окупанти близько п’ятої ранку обстріляли Миколаїв.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
"Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько п’ятої ранку. Є прильоти. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому - зруйнований супермаркет. Працюють рятувальні служби. Більше інформації зможу повідомити вам за кілька годин", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 2 серпня, Росія вдарила ракетою по Львівщині.
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Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
"Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько п’ятої ранку. Є прильоти. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому - зруйнований супермаркет. Працюють рятувальні служби. Більше інформації зможу повідомити вам за кілька годин", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вчора, 2 серпня, Росія вдарила ракетою по Львівщині.
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