Окупанти знову обстріляли Миколаїв: зруйнували супермаркет





Про це Олександр Сєнкевич.



"Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько п’ятої ранку. Є прильоти. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому - зруйнований супермаркет. Працюють рятувальні служби. Більше інформації зможу повідомити вам за кілька годин", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що вчора, 2 серпня,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти близько п’ятої ранку обстріляли Миколаїв.Про це повідомив мер міста"Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько п’ятої ранку. Є прильоти. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому - зруйнований супермаркет. Працюють рятувальні служби. Більше інформації зможу повідомити вам за кілька годин", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вчора, 2 серпня, Росія вдарила ракетою по Львівщині

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