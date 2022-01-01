У МОЗ спростували міфи про електронний рецепт на антибіотики

Від 1 серпня в Україні запровадили продаж антибіотиків за електронним рецептом.Однак у соціальних мережах почали ширитися міфи про нові правила.У Міністерстві охорони здоров’я розповідають, як отримати антибіотики та спростовують неправдиву інформацію.Пацієнт, який перебуває на стаціонарному лікуванні не зможе отримати антибіотик без електронного рецепта.Роз’яснення: Пакетом стаціонарного лікування передбачається забезпечення пацієнта лікарськими засобами, зокрема антибіотиками. Для призначення антибіотиків виписувати рецепт не потрібно.: У населених пунктах без лікарень люди позбавлені можливості отримати рецепт через відсутність достатньої кількості сімейних лікарів на місцях.Роз’яснення: Якщо у громаді немає лікарні, рецепт на антибіотик на час перехідного періоду може виписати фельдшер.Може трапитися витік даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).Роз’яснення: ЕСОЗ добре захищена. Її навіть не вдалося зламати під час хакерських атак росіян. Доступ до неї має лише лікар за згодою пацієнта.Волонтери, які забезпечують медикаментами військових, після запуску е-рецепту не зможуть купувати антибактеріальні препарати.Роз’яснення: Благодійні фонди та організації, як і раніше, зможуть закуповувати лікарські засоби напряму у дистриб’юторів без рецептів.Важко буде придбати антибіотики для тварин.Роз’яснення: Препарати для тварин, як і раніше, можна бути придбати за рецептом ветеринарного лікаря.Нагадаємо, від серпня 2022 року. Винятки – окуповані території та райони проведення бойових дій.