Командир батальйону «Луцьк» Олександр Тиводар отримав звання полковника

Олександр Тиводар отримав чергове військове звання – полковника.



Відповідний наказ 2 серпня видав Міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляють



«Дякую командуванню за оцінку проведеної роботи. Служби нашого підрозділу і навчальний центр й надалі діятимуть відповідно до поставлених командуванням завдань. Служу Українському народові!» – зазначив у коментарі виданню Олександр Тиводар.



Олександр Тиводар – керівник ГФ «Варта порядку», військовий з досвідом, призначений на посаду командира батальйону «Луцьк» відповідно до наказу командувача сил тероборони ЗСУ генерала Юрія Галушкіна від 5 березня 2022 року.



Станом на квітень 2022 року батальйон нараховував понад вісім тисяч добровольців, нині виконує бойові завдання не лише у Луцьку та на Волині, а й у різних точках нашої держави, де відбуваються бойові дії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командувач батальйону оперативного реагування «Луцьк» підполковникотримав чергове військове звання – полковника.Відповідний наказ 2 серпня видав Міністр оборони України, повідомляють "Волинські новини" «Дякую командуванню за оцінку проведеної роботи. Служби нашого підрозділу і навчальний центр й надалі діятимуть відповідно до поставлених командуванням завдань. Служу Українському народові!» – зазначив у коментарі виданню Олександр Тиводар.Олександр Тиводар – керівник ГФ «Варта порядку», військовий з досвідом, призначений на посаду командира батальйону «Луцьк» відповідно до наказу командувача сил тероборони ЗСУ генералавід 5 березня 2022 року.Станом на квітень 2022 року батальйон нараховував понад вісім тисяч добровольців, нині виконує бойові завдання не лише у Луцьку та на Волині, а й у різних точках нашої держави, де відбуваються бойові дії.

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