Командир батальйону «Луцьк» Олександр Тиводар отримав звання полковника

Командир батальйону «Луцьк» Олександр Тиводар отримав звання полковника
Командувач батальйону оперативного реагування «Луцьк» підполковник Олександр Тиводар отримав чергове військове звання – полковника.

Відповідний наказ 2 серпня видав Міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляють "Волинські новини".

«Дякую командуванню за оцінку проведеної роботи. Служби нашого підрозділу і навчальний центр й надалі діятимуть відповідно до поставлених командуванням завдань. Служу Українському народові!» – зазначив у коментарі виданню Олександр Тиводар.

Олександр Тиводар – керівник ГФ «Варта порядку», військовий з досвідом, призначений на посаду командира батальйону «Луцьк» відповідно до наказу командувача сил тероборони ЗСУ генерала Юрія Галушкіна від 5 березня 2022 року.

Станом на квітень 2022 року батальйон нараховував понад вісім тисяч добровольців, нині виконує бойові завдання не лише у Луцьку та на Волині, а й у різних точках нашої держави, де відбуваються бойові дії.

Командир батальйону «Луцьк» Олександр Тиводар отримав звання полковника

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Теги: Олександр Тиводар, полковник
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