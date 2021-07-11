Командир батальйону «Луцьк» Олександр Тиводар отримав звання полковника
Сьогодні, 23:00
Командувач батальйону оперативного реагування «Луцьк» підполковник Олександр Тиводар отримав чергове військове звання – полковника.
Відповідний наказ 2 серпня видав Міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляють "Волинські новини".
«Дякую командуванню за оцінку проведеної роботи. Служби нашого підрозділу і навчальний центр й надалі діятимуть відповідно до поставлених командуванням завдань. Служу Українському народові!» – зазначив у коментарі виданню Олександр Тиводар.
Олександр Тиводар – керівник ГФ «Варта порядку», військовий з досвідом, призначений на посаду командира батальйону «Луцьк» відповідно до наказу командувача сил тероборони ЗСУ генерала Юрія Галушкіна від 5 березня 2022 року.
Станом на квітень 2022 року батальйон нараховував понад вісім тисяч добровольців, нині виконує бойові завдання не лише у Луцьку та на Волині, а й у різних точках нашої держави, де відбуваються бойові дії.
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Відповідний наказ 2 серпня видав Міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляють "Волинські новини".
«Дякую командуванню за оцінку проведеної роботи. Служби нашого підрозділу і навчальний центр й надалі діятимуть відповідно до поставлених командуванням завдань. Служу Українському народові!» – зазначив у коментарі виданню Олександр Тиводар.
Олександр Тиводар – керівник ГФ «Варта порядку», військовий з досвідом, призначений на посаду командира батальйону «Луцьк» відповідно до наказу командувача сил тероборони ЗСУ генерала Юрія Галушкіна від 5 березня 2022 року.
Станом на квітень 2022 року батальйон нараховував понад вісім тисяч добровольців, нині виконує бойові завдання не лише у Луцьку та на Волині, а й у різних точках нашої держави, де відбуваються бойові дії.
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