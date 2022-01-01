На Волині 12-річний хлопчик збирає гроші для армії

Дмитро Трушик з села Смідин, що на Старовижівщині, збирає гроші на потреби армії.



Про це повідомили у



«Ось такі майбутні захисники ростуть на Волині. Пишаємось такими дітьми. Дякуємо батькам та вчителям за патріотичне виховання дитини. Дякуємо юному патріоту, Дмитру Трушику за допомогу нашій армії. Дитина у військовій формі збирає кошти на допомогу ЗСУ в магазинах, на символічному блокпосту. З таким молодим поколінням нас ніколи і нікому не перемоги», − наголосили у громаді.



Також у Смідинській громаді висловлюють вдячність і Горохівській районній спілці учасників АТО «Щит», яка допомагає доставляти необхідні речі на фронт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12-річнийз села Смідин, що на Старовижівщині, збирає гроші на потреби армії.Про це повідомили у Смідинській громаді «Ось такі майбутні захисники ростуть на Волині. Пишаємось такими дітьми. Дякуємо батькам та вчителям за патріотичне виховання дитини. Дякуємо юному патріоту, Дмитру Трушику за допомогу нашій армії. Дитина у військовій формі збирає кошти на допомогу ЗСУ в магазинах, на символічному блокпосту. З таким молодим поколінням нас ніколи і нікому не перемоги», − наголосили у громаді.Також у Смідинській громаді висловлюють вдячність і Горохівській районній спілці учасників АТО «Щит», яка допомагає доставляти необхідні речі на фронт.

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