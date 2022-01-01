ЗСУ звільнили ще сім населених пунктів у Херсонській області, – ОВА





Про це повідомляє Дмитра Бутрія в ефірі телемарафону.



Тільки вчора Бутрій заявляв, що ЗСУ звільнили від росіян 46 населених пунктів, але сьогодні ця цифра вже перевалила за 50.



"На сьогодні офіційно вже підтверджено 53 населених пункти, які звільнені. Ми подаємо цю інформацію виключно тоді, коли вона узгоджена з Генеральним штабом. Тому що до повного звільнення військові проводять ще певні дії з розмінування", - заявив Бутрій.



Він також підкреслив, що повертатися в деокуповані населені пункти Херсонської області ще рано, оскільки росіяни постійно проводять постійні обстріли звільнених територій.



Нагадаємо, раніше в ГУР доповідали, що Росія перекидає велику кількість військ на південь України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові повністю звільнили від російських окупантів ще сім населених пунктів у Херсонській області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. голови Херсонської ОВАв ефірі телемарафону.Тільки вчора Бутрій заявляв, що ЗСУ звільнили від росіян 46 населених пунктів, але сьогодні ця цифра вже перевалила за 50."На сьогодні офіційно вже підтверджено 53 населених пункти, які звільнені. Ми подаємо цю інформацію виключно тоді, коли вона узгоджена з Генеральним штабом. Тому що до повного звільнення військові проводять ще певні дії з розмінування", - заявив Бутрій.Він також підкреслив, що повертатися в деокуповані населені пункти Херсонської області ще рано, оскільки росіяни постійно проводять постійні обстріли звільнених територій.Нагадаємо, раніше в ГУР доповідали, що Росія перекидає велику кількість військ на південь України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію