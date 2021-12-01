На Волині діти зібрали понад 185 тисяч гривень для ЗСУ





Сучасний прилад купили у понеділок, 1 серпня. Про це повідомляє



Збирати гроші на антидрон почали 14 липня. Організаторка збору – волонтерка Вікторія Шварцкоп.



За два тижні дітям вдалося зібрати потрібну суму, попри усі перешкоди. А їх було чимало – кілька разів доводилося співати просто неба у дощ та негоду. Не допоміг й офіційний курс гривні: спочатку збирали 165 тисяч гривень, однак ціна рушниці збільшувалася щодня.



Організатори збору дякують усім, хто долучився: хто кидав гроші у скриньку в парку, хто робив перекази на картку, хто приносив гроші у рожищенську «Самооборону», хто робив репости; та найбільша подяка – батькам, які виховали таких свідомих дітей, і, звісно, самим дітям, які не побоялися взятися за таке доросле завдання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищі група юних волонтерок та волонтерів зуміла зібрати 185 550 гривень на антидронову рушницю для Збройних сил України.Сучасний прилад купили у понеділок, 1 серпня. Про це повідомляє Район.Рожище. Збирати гроші на антидрон почали 14 липня. Організаторка збору – волонтеркаЗа два тижні дітям вдалося зібрати потрібну суму, попри усі перешкоди. А їх було чимало – кілька разів доводилося співати просто неба у дощ та негоду. Не допоміг й офіційний курс гривні: спочатку збирали 165 тисяч гривень, однак ціна рушниці збільшувалася щодня.Організатори збору дякують усім, хто долучився: хто кидав гроші у скриньку в парку, хто робив перекази на картку, хто приносив гроші у рожищенську «Самооборону», хто робив репости; та найбільша подяка – батькам, які виховали таких свідомих дітей, і, звісно, самим дітям, які не побоялися взятися за таке доросле завдання.

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