Як чоловікам, дружини яких служать у ЗСУ, виїхати за кордон
Сьогодні, 15:59
Державна прикордонна служба дала роз’яснення щодо виїзду за кордон чоловіків, дружини яких служать у Збройних силах України.
Про це повідомляють у ДПСУ у Telegram.
"Чоловік, дружина якого проходить дійсну військову службу і на утриманні подружжя є діти віком до 18 років, має право перетину кордону", - йдеться у повідомленні.
Щоб виїхати за кордон, потрібно мати при собі свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб і будь-який документ, що засвідчує проходження військової служби дружиною.
При цьому кількість разів такого перетину – необмежена.
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Про це повідомляють у ДПСУ у Telegram.
"Чоловік, дружина якого проходить дійсну військову службу і на утриманні подружжя є діти віком до 18 років, має право перетину кордону", - йдеться у повідомленні.
Щоб виїхати за кордон, потрібно мати при собі свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб і будь-який документ, що засвідчує проходження військової служби дружиною.
При цьому кількість разів такого перетину – необмежена.
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