Як чоловікам, дружини яких служать у ЗСУ, виїхати за кордон





Про це повідомляють у ДПСУ у



"Чоловік, дружина якого проходить дійсну військову службу і на утриманні подружжя є діти віком до 18 років, має право перетину кордону", - йдеться у повідомленні.



Щоб виїхати за кордон, потрібно мати при собі свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб і будь-який документ, що засвідчує проходження військової служби дружиною.



При цьому кількість разів такого перетину – необмежена.

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