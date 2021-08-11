Як чоловікам, дружини яких служать у ЗСУ, виїхати за кордон

Як чоловікам, дружини яких служать у ЗСУ, виїхати за кордон
Державна прикордонна служба дала роз’яснення щодо виїзду за кордон чоловіків, дружини яких служать у Збройних силах України.

Про це повідомляють у ДПСУ у Telegram.

"Чоловік, дружина якого проходить дійсну військову службу і на утриманні подружжя є діти віком до 18 років, має право перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

Щоб виїхати за кордон, потрібно мати при собі свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб і будь-який документ, що засвідчує проходження військової служби дружиною.

При цьому кількість разів такого перетину – необмежена.

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Теги: прикордонники, виїзд, за кордон
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