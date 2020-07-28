У McDonald's розповіли, чи відкриватимуть ресторани в Україні у серпні

У McDonald's розповіли, чи відкриватимуть ресторани в Україні у серпні
В українському офісі McDonald's заявили, що плани про відкриття ресторанів у серпні неправдиві. У компанії справді є амбіції відновити роботу в окремих регіонах, проте конкретного рішення, планів та графіків відкриття немає.

Про це OBOZREVATEL розповіла Алеся Муджирі, керівниця відділу зв'язків із громадськістю у McDonald's.

"Ця інформація є неправдивою. Зараз ми постійно оцінюємо ситуацію. У деяких областях ми маємо амбіції відновити роботу, але в поточній ситуації не можемо озвучувати конкретні плани. Слідкуйте за оновленнями, як тільки у нас будуть плани, ми їх не приховуватимемо. Але зараз планів відкривати ресторани в серпні немає, втім у нас є амбіції відновити роботу в майбутньому", – пояснила вона.

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Теги: McDonald's, Україна, відкриття
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