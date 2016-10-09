В окупованому Криму готуються до повернення під контроль України, – ГУР





Про це " Вадим Скібіцький.



За його словами, на півострові загарбники посилюють ППО. Водночас там активізувався партизанський рух - місцеві жителі готуються до повернення Криму під контроль України.



"Зараз йде перегрупування - вони направляють сили на ці два напрямки. Крім того, в Криму росіяни посилюють ППО. Як бачимо, активізувалися партизани, активізувався рух проти окупантів. Люди готуються до того, що ми будемо туди повертатися", - зазначив Скібіцький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В окупований Крим окупанти переправили батальйонно-тактичну групу десантників для відправки на материкову частину України.Про це " ТСН " розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони УкраїниЗа його словами, на півострові загарбники посилюють ППО. Водночас там активізувався партизанський рух - місцеві жителі готуються до повернення Криму під контроль України."Зараз йде перегрупування - вони направляють сили на ці два напрямки. Крім того, в Криму росіяни посилюють ППО. Як бачимо, активізувалися партизани, активізувався рух проти окупантів. Люди готуються до того, що ми будемо туди повертатися", - зазначив Скібіцький.

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