В окупованому Криму готуються до повернення під контроль України, – ГУР

В окупованому Криму готуються до повернення під контроль України, – ГУР
В окупований Крим окупанти переправили батальйонно-тактичну групу десантників для відправки на материкову частину України.

Про це "ТСН" розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, на півострові загарбники посилюють ППО. Водночас там активізувався партизанський рух - місцеві жителі готуються до повернення Криму під контроль України.

"Зараз йде перегрупування - вони направляють сили на ці два напрямки. Крім того, в Криму росіяни посилюють ППО. Як бачимо, активізувалися партизани, активізувався рух проти окупантів. Люди готуються до того, що ми будемо туди повертатися", - зазначив Скібіцький.

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Теги: ГУР, Крим, повернення
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