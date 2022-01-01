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У Луцьку прощатимуться із загиблим захисником Михайлом Дарчичом

У Луцьку прощатимуться із загиблим захисником Михайлом Дарчичом
У середу, 3 серпня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці прощатимуться із лучанином Дарчичом Михайлом Степановичем.

Військовослужбовець Михайло Степанович (21.11.1972 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого на посаду фельдшера медичного пункту стрілецького батальйону. Сержант Михайло Дарчич загинув 31 липня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Соледар Донецької області.

Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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