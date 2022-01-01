У Луцьку прощатимуться із загиблим захисником Михайлом Дарчичом

Дарчичом Михайлом Степановичем.



Військовослужбовець Михайло Степанович (21.11.1972 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого на посаду фельдшера медичного пункту стрілецького батальйону. Сержант Михайло Дарчич загинув 31 липня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Соледар Донецької області.



Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 3 серпня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці прощатимуться із лучаниномВійськовослужбовець Михайло Степанович (21.11.1972 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого на посаду фельдшера медичного пункту стрілецького батальйону. Сержант Михайло Дарчич загинув 31 липня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Соледар Донецької області.Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

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