ЗСУ ліквідували в Україні 41 500 окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.08 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 41500 (+150) осіб ліквідовано,

– танків ‒ 1789 (+15) од,

– бойових броньованих машин ‒ 4026 (+4) од,

– артилерійських систем - 946 (+7) од,

– РСЗВ - 260 (+1) од,

– засоби ППО - 118 (+0) од,

– літаків - 223 (+0) од,

– гелікоптерів - 191 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+2),

– крилаті ракети - 182 (+2),

– кораблі /катери - 15 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн - 2960 (+38) од,

– спеціальна техніка - 83 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ за минулу добу знищили ще 150 окупантів та півтора десятка танків ворога. Загалом Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 41 500 своїх військових убитими.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.08 орієнтовно склали:– особового складу - близько 41500 (+150) осіб ліквідовано,– танків ‒ 1789 (+15) од,– бойових броньованих машин ‒ 4026 (+4) од,– артилерійських систем - 946 (+7) од,– РСЗВ - 260 (+1) од,– засоби ППО - 118 (+0) од,– літаків - 223 (+0) од,– гелікоптерів - 191 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+2),– крилаті ракети - 182 (+2),– кораблі /катери - 15 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн - 2960 (+38) од,– спеціальна техніка - 83 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

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