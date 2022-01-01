ЗСУ ліквідували в Україні 41 500 окупантів

ЗСУ ліквідували в Україні 41 500 окупантів
ЗСУ за минулу добу знищили ще 150 окупантів та півтора десятка танків ворога. Загалом Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 41 500 своїх військових убитими.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.08 орієнтовно склали:

– особового складу - близько 41500 (+150) осіб ліквідовано,
– танків ‒ 1789 (+15) од,
– бойових броньованих машин ‒ 4026 (+4) од,
– артилерійських систем - 946 (+7) од,
– РСЗВ - 260 (+1) од,
– засоби ППО - 118 (+0) од,
– літаків - 223 (+0) од,
– гелікоптерів - 191 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+2),
– крилаті ракети - 182 (+2),
– кораблі /катери - 15 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн - 2960 (+38) од,
– спеціальна техніка - 83 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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