Курс валют у Луцьку 4 серпня

Курс валют у Луцьку 4 серпня
4 серпня готівковий курс долара становить 39,40, продають його за 39,50.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 39,60, а продають - за 41,10.

Щодо польського злотого, то його купують за 7,70, а продають за 8,65.

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Теги: курс валют, Луцьк
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