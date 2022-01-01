Курс валют у Луцьку 4 серпня





Про це повідомляє



Євро купують за 39,60, а продають - за 41,10.



Щодо польського злотого, то його купують за 7,70, а продають за 8,65.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 серпня готівковий курс долара становить 39,40, продають його за 39,50.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 39,60, а продають - за 41,10.Щодо польського злотого, то його купують за 7,70, а продають за 8,65.

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