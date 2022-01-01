Курс валют у Луцьку 4 серпня
Сьогодні, 08:56
4 серпня готівковий курс долара становить 39,40, продають його за 39,50.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39,60, а продають - за 41,10.
Щодо польського злотого, то його купують за 7,70, а продають за 8,65.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39,60, а продають - за 41,10.
Щодо польського злотого, то його купують за 7,70, а продають за 8,65.
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