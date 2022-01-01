Росія вночі обстріляла два райони Миколаївщини

Росія вночі обстріляла два райони Миколаївщини
Близько 4 години ранку в четвер, 4 серпня, місто Миколаїв обстріляли російські окупанти. Вибухи пролунали у двох районах міста.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Маємо попередню інформацію про пошкодження житлових будинків та пожежу", - написав мер Миколаєва.

Олександр Сєнкевич наголосив, що в місті знову лунає повітряна тривога, і звернувся до мешканців міста із закликом залишатися в укриттях.


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Теги: обстріл, Миколаївщина
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