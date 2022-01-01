Росія вночі обстріляла два райони Миколаївщини





Про це Олександр Сєнкевич.



"Маємо попередню інформацію про пошкодження житлових будинків та пожежу", - написав мер Миколаєва.



Олександр Сєнкевич наголосив, що в місті знову лунає повітряна тривога, і звернувся до мешканців міста із закликом залишатися в укриттях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близько 4 години ранку в четвер, 4 серпня, місто Миколаїв обстріляли російські окупанти. Вибухи пролунали у двох районах міста.Про це повідомив міський голова"Маємо попередню інформацію про пошкодження житлових будинків та пожежу", - написав мер Миколаєва.Олександр Сєнкевич наголосив, що в місті знову лунає повітряна тривога, і звернувся до мешканців міста із закликом залишатися в укриттях.

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