Росія вночі обстріляла два райони Миколаївщини
Сьогодні, 09:05
Близько 4 години ранку в четвер, 4 серпня, місто Миколаїв обстріляли російські окупанти. Вибухи пролунали у двох районах міста.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
"Маємо попередню інформацію про пошкодження житлових будинків та пожежу", - написав мер Миколаєва.
Олександр Сєнкевич наголосив, що в місті знову лунає повітряна тривога, і звернувся до мешканців міста із закликом залишатися в укриттях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
"Маємо попередню інформацію про пошкодження житлових будинків та пожежу", - написав мер Миколаєва.
Олександр Сєнкевич наголосив, що в місті знову лунає повітряна тривога, і звернувся до мешканців міста із закликом залишатися в укриттях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Двічі був народним депутатом: помер волинянин Петро Кравчук
Сьогодні, 09:37
ЗСУ ліквідували в Україні 41 500 окупантів
Сьогодні, 09:17
Росія вночі обстріляла два райони Миколаївщини
Сьогодні, 09:05
Курс валют у Луцьку 4 серпня
Сьогодні, 08:56
Росія обстріляла понад 25 населених пунктів на Південнобузькому напрямку: зведення Генштабу
Сьогодні, 08:37
Медіа