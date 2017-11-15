В Україні розробили непомітну тривожну кнопку на випадки домашнього насильства

В Україні розробили непомітну тривожну кнопку на випадки домашнього насильства
В Україні запустили мобільний додаток для жінок, що потерпають від домашнього насильства. Його розробили непомітним для кривдника: тривожна кнопка, яку у момент небезпеки можна швидко натиснути і викликати поліцію, виглядає у смартфоні як нейтральна іконка на екрані смартфону.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Будь-яке насильство, а домашнє насамперед - недопустимі у цивілізованій країні. Тож запуск застосунку, коли постраждала від насильства жінка може непомітно та оперативно викликати поліцію, системна робота поліцейських з правозахисними організаціями та фокус на громадській безпеці - допоможе багатьом українським родинам", - зазначив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Корисна інформація та контакти інших служб допомоги доступні тільки у прихованому інтерфейсі. Якщо жінка натисне кнопку виклику — поліція визначить її перебування через геолокацію, говорити вголос, телефонуючи 102, не потрібно.

Назву додатку не повідомляють навмисне, щоб про нього не знали потенційні аб'юзери. А от ті, хто потерпає від насилля, можуть отримати інформацію та скачати програму, подзвонивши на гарячу лінію 116 123 або написавши в особисті повідомлення на сторінку "Розірви коло".

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Теги: тривожна кнопка, насильство, допомога
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