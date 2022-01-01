Білоруські війська поїдуть до Росії на стратегічні навчання: що відомо





Про це повідомляє



"Всього від Збройних сил Республіки Білорусь буде задіяно понад 250 військовослужбовців однієї з механізованих бригад Західного оперативного командування", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що керувати навчаннями буде начальник Генштабу ЗС Росії генерал армії Валерій Герасимов.



Де і коли пройдуть навчання?



Навчання пройдуть на 13 полігонах Східного військового округу РФ в період з 30 серпня по 5 вересня. Тобто, практичні дії військ білоруської і російської армій будуть проходити далеко від українського кордону.



Нагадаємо, Кремль може повернути свою армію на територію Білорусі через два-три тижні, якщо у них буде така необхідність.



За даними Генштабу,

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