Білоруські війська поїдуть до Росії на стратегічні навчання: що відомо
Сьогодні, 12:05
Білоруський військовий контингент візьме участь у стратегічному командно-штабному навчанні "Схід-2022", яке пройде на території Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.
"Всього від Збройних сил Республіки Білорусь буде задіяно понад 250 військовослужбовців однієї з механізованих бригад Західного оперативного командування", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що керувати навчаннями буде начальник Генштабу ЗС Росії генерал армії Валерій Герасимов.
Де і коли пройдуть навчання?
Навчання пройдуть на 13 полігонах Східного військового округу РФ в період з 30 серпня по 5 вересня. Тобто, практичні дії військ білоруської і російської армій будуть проходити далеко від українського кордону.
Нагадаємо, Кремль може повернути свою армію на територію Білорусі через два-три тижні, якщо у них буде така необхідність.
За даними Генштабу, на сьогодні немає ознак того, щоб війська Росії та Білорусі готувалися до наступу на Волинському і Поліському напрямках.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.
"Всього від Збройних сил Республіки Білорусь буде задіяно понад 250 військовослужбовців однієї з механізованих бригад Західного оперативного командування", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що керувати навчаннями буде начальник Генштабу ЗС Росії генерал армії Валерій Герасимов.
Де і коли пройдуть навчання?
Навчання пройдуть на 13 полігонах Східного військового округу РФ в період з 30 серпня по 5 вересня. Тобто, практичні дії військ білоруської і російської армій будуть проходити далеко від українського кордону.
Нагадаємо, Кремль може повернути свою армію на територію Білорусі через два-три тижні, якщо у них буде така необхідність.
За даними Генштабу, на сьогодні немає ознак того, щоб війська Росії та Білорусі готувалися до наступу на Волинському і Поліському напрямках.
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