Оренда віртуального серверу як швидкий спосіб врятувати бізнес*





Перше запитання, яке варто поставити собі: "Які цілі та завдання мого бізнесу?". Зважаючи на те, як ви відповісте на це запитання, ви можете виявити, що рішення орендувати VPS в сучасній реальності допоможе закрити як мінімум операційні завдання, вирішення яких раніше вимагало тільки офлайн-участі, а також впорається з цим краще, ніж домашній віртуальний сервер. А орендувати віртуальний сервер дуже просто, набагато простіше, ніж влаштувати власний локальний сервер. Як рекомендація - компанія



У кожної компанії є безліч корпоративних пристроїв, які роздали в користування працівникам. Це ноутбуки, телефони, настільні комп'ютери і iPad. Як, зважаючи на це, ви можете бути впевнені в безпеці всіх своїх пристроїв? Як ви контролюєте сек'юрність логінів і забезпечуєте дотримання політики паролів? Гарний спосіб зберегти все організованим — оренда невеликого VPS сервера. Дійсно, будь-якій компанії, в якій працює більше пари співробітників, слід подумати про придбання будь-якого сервера, хмарного або власного.



Крім того, сервери відіграють і іншу роль в житті компанії, і виконують ряд важливих завдань. Розглянемо деякі з найбільш поширених причин для придбання сервера:



Резервне копіювання

У світі є три типи користувачів: ті, хто виконує резервне копіювання своїх даних, ті, хто почав це робити, одного разу обпікшись, і ті, кому ще варто до цього прийти, втративши свої дані. Якщо у вас є правильно налаштоване і протестоване резервне копіювання, ви майже напевно зможете запобігти втраті даних при будь-якому сценарії. Зважаючи на ваші потреби, VPS для резервного копіювання може значною мірою сприяти тому, що ви ніколи не втратите свої дані.



Спільне використання файлів і безпеку

Контроль доступу до файлів — одна з найпоширеніших функцій, яку може виконувати сервер. Окремі особи можуть зберігати особисті документи, обмінюватися документами, дозволяти тільки читання певних документів і виконувати багато інших важливих функцій. Наприклад, відділу продажів може знадобитися доступ тільки до папки продажів, але не до папки управління. Віртуальний сервер передбачає це.

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