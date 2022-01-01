На Херсонщині ЗСУ взяли в полон 11 окупантів
Сьогодні, 12:29
У ході успішної наступальної операції на Херсонському напрямку військовослужбовці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Білинського у співпраці з 35 окремою бригадою морської піхоти ім. контрадмірал Михайла Остроградського взяли 11 полонених.
Про це повідомляють на офіційній сторінці у Facebook.
"За попередньою інформацією керівний склад військових РФ рівня батальйон-рота відмовляються вести бойові дії та залишають свої позиції. Більшість полонених — мобілізовані ОРДЛО, яких примусово забирали з місця роботи, погрожуючи кримінальною відповідальністю", — йдеться у дописі.
Усім полоненим надали медичну допомогу та передали до відповідних органів.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці у Facebook.
"За попередньою інформацією керівний склад військових РФ рівня батальйон-рота відмовляються вести бойові дії та залишають свої позиції. Більшість полонених — мобілізовані ОРДЛО, яких примусово забирали з місця роботи, погрожуючи кримінальною відповідальністю", — йдеться у дописі.
Усім полоненим надали медичну допомогу та передали до відповідних органів.
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