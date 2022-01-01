На Херсонщині ЗСУ взяли в полон 11 окупантів

На Херсонщині ЗСУ взяли в полон 11 окупантів
У ході успішної наступальної операції на Херсонському напрямку військовослужбовці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Білинського у співпраці з 35 окремою бригадою морської піхоти ім. контрадмірал Михайла Остроградського взяли 11 полонених.

Про це повідомляють на офіційній сторінці у Facebook.

"За попередньою інформацією керівний склад військових РФ рівня батальйон-рота відмовляються вести бойові дії та залишають свої позиції. Більшість полонених — мобілізовані ОРДЛО, яких примусово забирали з місця роботи, погрожуючи кримінальною відповідальністю", — йдеться у дописі.

Усім полоненим надали медичну допомогу та передали до відповідних органів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: полон, окупанти. Херсонщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Ніхто не мав вижити»: екс-командир «Азову» про долю жертв теракту в Оленівці
Сьогодні, 12:50
Алія, Ноємінь, Світозар: як волиняни називали своїх дітей цьогоріч
Сьогодні, 12:41
На Херсонщині ЗСУ взяли в полон 11 окупантів
Сьогодні, 12:29
На Волині чоловік покінчив з життям
Сьогодні, 12:13
Оренда віртуального серверу як швидкий спосіб врятувати бізнес*
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Морпіхи захопили в полон 11 окупантів Морпіхи захопили в полон 11 окупантів
01 серпень, 14:05
У російському полоні на Донеччині помер британець, який воював в Іраку, Афганістані та Лівії У російському полоні на Донеччині помер британець, який воював в Іраку, Афганістані та Лівії
15 липень, 17:14
Куди звертатися, якщо людина потрапила у полон до окупантів Куди звертатися, якщо людина потрапила у полон до окупантів
03 липень, 05:45
«Його репортажі були такі, що хотілося плакати і сміятися»: журналісти вимагають звільнити свого маріупольського колегу із російського полону «Його репортажі були такі, що хотілося плакати і сміятися»: журналісти вимагають звільнити свого маріупольського колегу із російського полону
25 червень, 13:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рівному повідомили про замінування вокзалів та вулиці: спецслужби проводять перевірку
Сьогодні, 13:16
 0
Українці можуть отримати виплату від ООН у сумі 2200 гривень
Сьогодні, 13:13
 0
Обстріл Торецька на Донеччині: російські окупанти влучили у зупинку громадського транспорту
Сьогодні, 13:00
 0
«Ніхто не мав вижити»: екс-командир «Азову» про долю жертв теракту в Оленівці
Сьогодні, 12:50
 0
Алія, Ноємінь, Світозар: як волиняни називали своїх дітей цьогоріч
Сьогодні, 12:41
 0
Медіа
відео
1/8