На Херсонщині ЗСУ взяли в полон 11 окупантів





Про це



"За попередньою інформацією керівний склад військових РФ рівня батальйон-рота відмовляються вести бойові дії та залишають свої позиції. Більшість полонених — мобілізовані ОРДЛО, яких примусово забирали з місця роботи, погрожуючи кримінальною відповідальністю", — йдеться у дописі.



Усім полоненим надали медичну допомогу та передали до відповідних органів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ході успішної наступальної операції на Херсонському напрямку військовослужбовці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Білинського у співпраці з 35 окремою бригадою морської піхоти ім. контрадмірал Михайла Остроградського взяли 11 полонених.Про це повідомляють на офіційній сторінці у Facebook."За попередньою інформацією керівний склад військових РФ рівня батальйон-рота відмовляються вести бойові дії та залишають свої позиції. Більшість полонених — мобілізовані ОРДЛО, яких примусово забирали з місця роботи, погрожуючи кримінальною відповідальністю", — йдеться у дописі.Усім полоненим надали медичну допомогу та передали до відповідних органів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію