Алія, Ноємінь, Світозар: як волиняни називали своїх дітей цьогоріч

Алія, Ноємінь, Світозар: як волиняни називали своїх дітей цьогоріч
Фахівці відділів ДРАЦС Волинської області підготували добірку імен, які надавались дітям у першому півріччі 2022 року під час державної реєстрації народження.

Серед найпоширеніших жіночих імен: Анна, Марія, Богдана, Христина, Соломія, Софія, Поліна, Вікторія, Єва, Дарина, Маргарита, Ангеліна, Катерина, Яна, Юлія, Олександра.

А от для хлопчиків батьки найчастіше обирали такі імена: Владислав, Богдан, Максим, Артем, Олександр, Андрій, Назар, Тимофій, Захар, Ярослав, Віктор, Сергій, Арсен, Матвій, Макар, Роман, Дмитро, Денис, Марк, Олексій.

У списку рідковживаних жіночих імен: Ар’яна, Надін, Квітослава, Алія, Дзвенислава, Магдалена, Міхаліна, Рут, Ясміна, Руфіна, Айлін, Хаят, Аеліка, Ліла, Атена, Ноємінь, Джесіка, Онисія, Роузі, Заріна, Зіта, Афіна.

Рідковживані чоловічі імена: Веремій, Арон, Деніз, Северин, Авенір, Агат, Авраам, Ельдар, Абдуллах, Дуду, Світозар, Дамир, Едгар, Нафанаїл, Мухамад алі, Авдій, Саїд, Аяз Емір, Кавай, Ісая.

До слова, за 6 місяців 2022 року на Волині зареєстрували народження 4 167 хлопчиків і дівчаток.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: діти, імена, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обстріл Торецька на Донеччині: російські окупанти влучили у зупинку громадського транспорту
Сьогодні, 13:00
«Ніхто не мав вижити»: екс-командир «Азову» про долю жертв теракту в Оленівці
Сьогодні, 12:50
Алія, Ноємінь, Світозар: як волиняни називали своїх дітей цьогоріч
Сьогодні, 12:41
На Херсонщині ЗСУ взяли в полон 11 окупантів
Сьогодні, 12:29
На Волині чоловік покінчив з життям
Сьогодні, 12:13
Схожі новини
Які незвичні імена на Волині отримують діти з початку повномасштабної війни Які незвичні імена на Волині отримують діти з початку повномасштабної війни
15 червень, 13:20
Наомі, Моніка, Джастін, Ернест: як називали новонароджених на Волині у 2021 році Наомі, Моніка, Джастін, Ернест: як називали новонароджених на Волині у 2021 році
07 лютий, 12:25
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
23 квітень, 2021, 11:30
Златан, Ілай, Рахіль, Меліса: які незвичні імена дають волиняни малюкам у 2021 році Златан, Ілай, Рахіль, Меліса: які незвичні імена дають волиняни малюкам у 2021 році
05 березень, 2021, 16:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рівному повідомили про замінування вокзалів та вулиці: спецслужби проводять перевірку
Сьогодні, 13:16
 0
Українці можуть отримати виплату від ООН у сумі 2200 гривень
Сьогодні, 13:13
 0
Обстріл Торецька на Донеччині: російські окупанти влучили у зупинку громадського транспорту
Сьогодні, 13:00
 0
«Ніхто не мав вижити»: екс-командир «Азову» про долю жертв теракту в Оленівці
Сьогодні, 12:50
 0
Алія, Ноємінь, Світозар: як волиняни називали своїх дітей цьогоріч
Сьогодні, 12:41
 0
Медіа
відео
1/8