Алія, Ноємінь, Світозар: як волиняни називали своїх дітей цьогоріч
Сьогодні, 12:41
Фахівці відділів ДРАЦС Волинської області підготували добірку імен, які надавались дітям у першому півріччі 2022 року під час державної реєстрації народження.
Серед найпоширеніших жіночих імен: Анна, Марія, Богдана, Христина, Соломія, Софія, Поліна, Вікторія, Єва, Дарина, Маргарита, Ангеліна, Катерина, Яна, Юлія, Олександра.
А от для хлопчиків батьки найчастіше обирали такі імена: Владислав, Богдан, Максим, Артем, Олександр, Андрій, Назар, Тимофій, Захар, Ярослав, Віктор, Сергій, Арсен, Матвій, Макар, Роман, Дмитро, Денис, Марк, Олексій.
У списку рідковживаних жіночих імен: Ар’яна, Надін, Квітослава, Алія, Дзвенислава, Магдалена, Міхаліна, Рут, Ясміна, Руфіна, Айлін, Хаят, Аеліка, Ліла, Атена, Ноємінь, Джесіка, Онисія, Роузі, Заріна, Зіта, Афіна.
Рідковживані чоловічі імена: Веремій, Арон, Деніз, Северин, Авенір, Агат, Авраам, Ельдар, Абдуллах, Дуду, Світозар, Дамир, Едгар, Нафанаїл, Мухамад алі, Авдій, Саїд, Аяз Емір, Кавай, Ісая.
До слова, за 6 місяців 2022 року на Волині зареєстрували народження 4 167 хлопчиків і дівчаток.
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Серед найпоширеніших жіночих імен: Анна, Марія, Богдана, Христина, Соломія, Софія, Поліна, Вікторія, Єва, Дарина, Маргарита, Ангеліна, Катерина, Яна, Юлія, Олександра.
А от для хлопчиків батьки найчастіше обирали такі імена: Владислав, Богдан, Максим, Артем, Олександр, Андрій, Назар, Тимофій, Захар, Ярослав, Віктор, Сергій, Арсен, Матвій, Макар, Роман, Дмитро, Денис, Марк, Олексій.
У списку рідковживаних жіночих імен: Ар’яна, Надін, Квітослава, Алія, Дзвенислава, Магдалена, Міхаліна, Рут, Ясміна, Руфіна, Айлін, Хаят, Аеліка, Ліла, Атена, Ноємінь, Джесіка, Онисія, Роузі, Заріна, Зіта, Афіна.
Рідковживані чоловічі імена: Веремій, Арон, Деніз, Северин, Авенір, Агат, Авраам, Ельдар, Абдуллах, Дуду, Світозар, Дамир, Едгар, Нафанаїл, Мухамад алі, Авдій, Саїд, Аяз Емір, Кавай, Ісая.
До слова, за 6 місяців 2022 року на Волині зареєстрували народження 4 167 хлопчиків і дівчаток.
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