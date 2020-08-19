На Волині чоловік покінчив з життям
Сьогодні, 12:13
У селі Буркачі Луцького району чоловік вчинив самогубство.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
Як зазначили, 28 липня у господарській споруді 42-річний чоловік вкоротив собі віку. На тілі волинянина слідів насильницької смерті правоохоронці не виявили.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.
Як зазначили, 28 липня у господарській споруді 42-річний чоловік вкоротив собі віку. На тілі волинянина слідів насильницької смерті правоохоронці не виявили.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».
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