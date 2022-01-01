Обстріл Торецька на Донеччині: російські окупанти влучили у зупинку громадського транспорту
Сьогодні, 13:00
Росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту в Торецьку Донецької області, загинули щонайменше 8 людей.
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.
"8 загиблих, 4 поранених – такі наслідки обстрілу Торецька, який росіяни здійснили сьогодні близько 11 години. Серед чотирьох поранених – три дитини", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей.
Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священика, пошкодили навколишні багатоповерхівки.
"Щодня російські окупанти б’ють по цивільним – щодня ми маємо загиблих та поранених. Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку! Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтеся вчасно!" - наголошує Кириленко.
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Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.
"8 загиблих, 4 поранених – такі наслідки обстрілу Торецька, який росіяни здійснили сьогодні близько 11 години. Серед чотирьох поранених – три дитини", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей.
Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священика, пошкодили навколишні багатоповерхівки.
"Щодня російські окупанти б’ють по цивільним – щодня ми маємо загиблих та поранених. Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку! Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтеся вчасно!" - наголошує Кириленко.
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Обстріл Торецька на Донеччині: російські окупанти влучили у зупинку громадського транспорту
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