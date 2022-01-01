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«Ніхто не мав вижити»: екс-командир «Азову» про долю жертв теракту в Оленівці

«Ніхто не мав вижити»: екс-командир «Азову» про долю жертв теракту в Оленівці
Російські окупанти планували вбити усіх українських полонених під час теракту в Оленівці.

Таку думку висловив екс-командир полку "Азов" Денис Жорін, пише УНІАН.

За його словами, те, що внаслідок злочину росіян хтось вижив - диво. Найімовірніше, там усі мали загинути.

"Мабуть, це диво. Я так розумію, що там ніхто не мав вижити. Але це свідчить про чергову тупість виконавців в Росії, які не змогли нормально виконати завдання", - вважає Жорін.

Відомо, що декілька "азовців" загинули дорогою до лікарні.

"Ми знаємо точно, що загиблих більше, ніж було в першому опублікованому <окупантами> списку. Також можемо стверджувати, що першочерговий список принаймні частково некоректний. Проте повний список на цей момент ми досі отримати не можемо", - зазначив екс-командир "Азову".

Поранені військові, за його інформацією, перебувають в госпіталі у Донецьку, де отримують мінімальну медичну допомогу.

"Про стан поранених майже нічого невідомо. Виключно з відеоматеріалів та такої дуже короткої комунікації по інших лініях, яка в нас є, знаємо, що медична допомога базова мінімальна там надається, щоб вони тепер просто від ран не загинули", - сказав він.

Нагадаємо, що в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області прогримів вибух. Внаслідок цього було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом з метою приховування військових злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою номінального власника зазначеної ПВК-Євгена Пригожина.

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Теги: Росія, Україна, війна
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