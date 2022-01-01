У Рівному повідомили про замінування вокзалів та вулиці: спецслужби проводять перевірку
Сьогодні, 13:16
У Рівному спецслужби 4 серпня отримали повідомлення про нібито замінування кількох об’єктів. Станом на 13:00 за всіма адресами проводять перевірки.
Про це повідомили Суспільному в Нацполіції області.
Повідомлення надійшли о 12:00. Йдеться про залізничний та автовокзал, а також вулицю поблизу центрального ринку.
"️На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи та всі екстерні служби. Вибухотехніки із кінологами обстежують приміщення, із яких евакуювали громадян, та прилеглі території", — каже пресофіцерка поліції області Юлія Мозоль.
Міський голова повідомив, що тролейбуси маршруту №3 "Мототрек - Залізничний вокзал" тимчасово курсують до зупинки РЗВА.
Повідомляють, що інформацію про замінування отримали й у кількох інших містах України, зокрема, у Тернополі.
На щастя, за даними голови Тернопільської ОВА Володимира Труша, інформація про замінування у Тернополі не підтвердилася.
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Про це повідомили Суспільному в Нацполіції області.
Повідомлення надійшли о 12:00. Йдеться про залізничний та автовокзал, а також вулицю поблизу центрального ринку.
"️На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи та всі екстерні служби. Вибухотехніки із кінологами обстежують приміщення, із яких евакуювали громадян, та прилеглі території", — каже пресофіцерка поліції області Юлія Мозоль.
Міський голова повідомив, що тролейбуси маршруту №3 "Мототрек - Залізничний вокзал" тимчасово курсують до зупинки РЗВА.
Повідомляють, що інформацію про замінування отримали й у кількох інших містах України, зокрема, у Тернополі.
На щастя, за даними голови Тернопільської ОВА Володимира Труша, інформація про замінування у Тернополі не підтвердилася.
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