У Рівному повідомили про замінування вокзалів та вулиці: спецслужби проводять перевірку

У Рівному повідомили про замінування вокзалів та вулиці: спецслужби проводять перевірку
У Рівному спецслужби 4 серпня отримали повідомлення про нібито замінування кількох об’єктів. Станом на 13:00 за всіма адресами проводять перевірки.

Про це повідомили Суспільному в Нацполіції області.

Повідомлення надійшли о 12:00. Йдеться про залізничний та автовокзал, а також вулицю поблизу центрального ринку.

"️На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи та всі екстерні служби. Вибухотехніки із кінологами обстежують приміщення, із яких евакуювали громадян, та прилеглі території", — каже пресофіцерка поліції області Юлія Мозоль.

Міський голова повідомив, що тролейбуси маршруту №3 "Мототрек - Залізничний вокзал" тимчасово курсують до зупинки РЗВА.

Повідомляють, що інформацію про замінування отримали й у кількох інших містах України, зокрема, у Тернополі.

На щастя, за даними голови Тернопільської ОВА Володимира Труша, інформація про замінування у Тернополі не підтвердилася.

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Теги: Рівне, вокзали, замінування
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