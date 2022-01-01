У Рівному повідомили про замінування вокзалів та вулиці: спецслужби проводять перевірку





Про це повідомили



Повідомлення надійшли о 12:00. Йдеться про залізничний та автовокзал, а також вулицю поблизу центрального ринку.



"️На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи та всі екстерні служби. Вибухотехніки із кінологами обстежують приміщення, із яких евакуювали громадян, та прилеглі території", — каже пресофіцерка поліції області Юлія Мозоль.



Міський голова повідомив, що тролейбуси маршруту №3 "Мототрек - Залізничний вокзал" тимчасово курсують до зупинки РЗВА.



Повідомляють, що інформацію про замінування отримали й у кількох інших містах України, зокрема, у Тернополі.



На щастя, за даними голови Тернопільської ОВА Володимира Труша, інформація про замінування у Тернополі не підтвердилася.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рівному спецслужби 4 серпня отримали повідомлення про нібито замінування кількох об’єктів. Станом на 13:00 за всіма адресами проводять перевірки.Про це повідомили Суспільному в Нацполіції області.Повідомлення надійшли о 12:00. Йдеться про залізничний та автовокзал, а також вулицю поблизу центрального ринку."️На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи та всі екстерні служби. Вибухотехніки із кінологами обстежують приміщення, із яких евакуювали громадян, та прилеглі території", — каже пресофіцерка поліції області Юлія Мозоль.Міський голова повідомив, що тролейбуси маршруту №3 "Мототрек - Залізничний вокзал" тимчасово курсують до зупинки РЗВА.Повідомляють, що інформацію про замінування отримали й у кількох інших містах України, зокрема, у Тернополі.На щастя, за даними голови Тернопільської ОВА, інформація про замінування у Тернополі не підтвердилася.

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