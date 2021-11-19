Перевірили 20 тисяч осіб: у громаді на Волині у колабораціонізмі підозрюють декількох людей





Як повідомив на пресконференції міський голова Борис Карпус, у вказаний термін правоохоронці склали списки людей, які потрапити в «поле зору» СБУ та були опрацьовані протягом першого дня, пише



Результати комплексного відпрацювання очікуються згодом в офіційних пресрелізах служб, які опрацьовували територію Нововолинська.



Борис Карпус зазначив, що протягом відпрацювань, у місті не було виявлено диверсійних груп, проте за колабораціонізм підозрюють декілька людей. Наразі з ними працюють відповідні служби.



Керівник Нововолинського відділення поліції Олег Бончак повідомляв про проведення відпрацювань, аби мешканці громади зберігали спокій та мати при собі документи.



Загалом ситуацію в Нововолинську силовики оцінюють позитивно, міська рада надалі співпрацює з працівниками поліції, ДФТГ та варти порядку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 27 по 29 липня на території Нововолинська працівники поліції провели комплексне відпрацювання міста, усього було залучено близько 200 спеціалістів та перевірено 20 000 осіб, які перебували на території громади.Як повідомив на пресконференції міський голова, у вказаний термін правоохоронці склали списки людей, які потрапити в «поле зору» СБУ та були опрацьовані протягом першого дня, пише Буг Результати комплексного відпрацювання очікуються згодом в офіційних пресрелізах служб, які опрацьовували територію Нововолинська.Борис Карпус зазначив, що протягом відпрацювань, у місті не було виявлено диверсійних груп, проте за колабораціонізм підозрюють декілька людей. Наразі з ними працюють відповідні служби.Керівник Нововолинського відділення поліціїповідомляв про проведення відпрацювань, аби мешканці громади зберігали спокій та мати при собі документи.Загалом ситуацію в Нововолинську силовики оцінюють позитивно, міська рада надалі співпрацює з працівниками поліції, ДФТГ та варти порядку.

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