За три місяці – жодної інформації: на Волині зникла 68-річна переселенка з хворобою Альцгеймера

Ірина Григоренко спільно з поліцією та волонтерами



Про це пише



Зі слів сестри зниклої жінки Ірини Григоренко, із загостренням бойових дій у рідному Харкові, вона разом із Валентиною евакуювалися до Володимира-Волинського. Утім, 15 травня 2022 року Валентина, яка страждає на хворобу Альцгеймера, покинула приміщення готелю Зимненського жіночого монастиря, де мешкала разом із сестрою, і зникла у невідомому напрямку. Й досі її місцезнаходження невідоме.



«Мешкали ми у готелі при монастирі у селищі Зимному. Сестра моя, Недобуга Валентина Василівна, 1954 року народження, має хворобу Альцгеймера. Це людина, яка не може сформулювати і завершити власну думку, речення. Вона може забути, як її звати і де вона живе. 15 травня вона зникла з номеру готелю. Тоді за пів години ми підняли все місцеве населення, волонтерів. Нам допомагають усі, шукаємо її в лісах, ріках, на полях. Моя сестра дуже потребує допомоги і медичної, і фізичної. Вона не може їсти сама, не знає, як спати сама. Я дуже прошу допомогти мені її знайти. Вона може бути в різному одязі. Три місяці – це дуже великий термін, щоб вона залишилась у тому ж одязі, що вийшла з готелю», – плаче пані Ірина.



Інформацію про зникнення переселенки підтвердили й у поліції.



«Працівники Володимирського РВП встановлюють місце знаходження Недобуги Валентини Василівни, 27.05.1954 року народження, жительки м. Чугуїв, Харківської області. Жінка проживала в Зимнівському жіночому монастирі (переселенка) та хворіла на хворобу Альцгеймера. 15 травня 2022 року о 18:00 вона покинула Зимнівський монастир і наразі місце її перебування невідоме», – інформують в пресслужбі поліції.



Натомість, зі слів сестри зниклої, Валентина могла поїхати до іншого міста, бо собаки втратили її слід на автобусній зупинці. Грошей з собою немає, телефон, ймовірно, розрядився.



«Три місяці – і жодної інформації. Її не знайшли ні серед живих, ні серед мертвих. Біля Зимненського монастиря були поля ріпака. Думали знайти її там. Станом на сьогодні цей ріпак уже зібраний, але тіла нема. Водолази також відпрацювали водойми. До пошуків залучили кінологів. Навіть дозволили підняти у повітря дрон. Жодної зачіпки…» - каже волонтерка Дарина, яка допомагає у пошуках Валентини.



До слова, зникла жінка може називатися різними іменами, розповідати різні історії про себе та своє життя.



Рідні зниклої переселенки просять допомогти в пошуку жінки та обіцяють фінансову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень тим, хто її знайде.



Громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу, просять телефонувати за номерами 0634661066; 0502077200 або 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Третій місяць вимушена переселенка з Харковаспільно з поліцією та волонтерами розшукує 68-річну сестру Валентину Недобугу , яка зникла на Волині. Жінка має хворобу Альцгеймера і потребує постійної медикаментозної підтримки.Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини Зі слів сестри зниклої жінки Ірини Григоренко, із загостренням бойових дій у рідному Харкові, вона разом із Валентиною евакуювалися до Володимира-Волинського. Утім, 15 травня 2022 року Валентина, яка страждає на хворобу Альцгеймера, покинула приміщення готелю Зимненського жіночого монастиря, де мешкала разом із сестрою, і зникла у невідомому напрямку. Й досі її місцезнаходження невідоме.«Мешкали ми у готелі при монастирі у селищі Зимному. Сестра моя, Недобуга Валентина Василівна, 1954 року народження, має хворобу Альцгеймера. Це людина, яка не може сформулювати і завершити власну думку, речення. Вона може забути, як її звати і де вона живе. 15 травня вона зникла з номеру готелю. Тоді за пів години ми підняли все місцеве населення, волонтерів. Нам допомагають усі, шукаємо її в лісах, ріках, на полях. Моя сестра дуже потребує допомоги і медичної, і фізичної. Вона не може їсти сама, не знає, як спати сама. Я дуже прошу допомогти мені її знайти. Вона може бути в різному одязі. Три місяці – це дуже великий термін, щоб вона залишилась у тому ж одязі, що вийшла з готелю», – плаче пані Ірина.Інформацію про зникнення переселенки підтвердили й у поліції.«Працівники Володимирського РВП встановлюють місце знаходження Недобуги Валентини Василівни, 27.05.1954 року народження, жительки м. Чугуїв, Харківської області. Жінка проживала в Зимнівському жіночому монастирі (переселенка) та хворіла на хворобу Альцгеймера. 15 травня 2022 року о 18:00 вона покинула Зимнівський монастир і наразі місце її перебування невідоме», – інформують в пресслужбі поліції.Натомість, зі слів сестри зниклої, Валентина могла поїхати до іншого міста, бо собаки втратили її слід на автобусній зупинці. Грошей з собою немає, телефон, ймовірно, розрядився.«Три місяці – і жодної інформації. Її не знайшли ні серед живих, ні серед мертвих. Біля Зимненського монастиря були поля ріпака. Думали знайти її там. Станом на сьогодні цей ріпак уже зібраний, але тіла нема. Водолази також відпрацювали водойми. До пошуків залучили кінологів. Навіть дозволили підняти у повітря дрон. Жодної зачіпки…» - каже волонтерка Дарина, яка допомагає у пошуках Валентини.До слова, зникла жінка може називатися різними іменами, розповідати різні історії про себе та своє життя.Рідні зниклої переселенки просять допомогти в пошуку жінки та обіцяють фінансову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень тим, хто її знайде.Громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу, просять телефонувати за номерами 0634661066; 0502077200 або 102.

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