В укриттях шкіл та вишів з'явиться Wi-Fi





Про це Михайло Федоров.



"Запускаємо ініціативу "Wі-Fі в укриттях закладів освіти". Зараз у школах, дитсадочках, училищах та університетах активно обладнують укриття до старту нового навчального року. Ключове питання – це підключення Wі-Fі", – написав Федоров.



Мінцифри вже отримало перші 2500 роутерів та 1000 модемів від телеком-бізнесу, які поїдуть до навчальних закладів. Завдяки інтернету в укриттях діти та вчителі навіть під час повітряних тривог зможуть продовжити навчання.



Як долучитися до ініціативи:



- якщо ви представник закладу освіти й бажаєте забезпечити ваше укриття Wi-Fi – подайте заявку.

- якщо ви провайдер або соціально відповідальна компанія і можете допомогти забезпечити укриття закладів освіти швидкісним інтернетом – заповнюйте заявку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До початку нового навчального року в укриттях закладів освіти України облаштують Wi-Fi.Про це повідомив міністр цифрової трансформації України"Запускаємо ініціативу "Wі-Fі в укриттях закладів освіти". Зараз у школах, дитсадочках, училищах та університетах активно обладнують укриття до старту нового навчального року. Ключове питання – це підключення Wі-Fі", – написав Федоров.Мінцифри вже отримало перші 2500 роутерів та 1000 модемів від телеком-бізнесу, які поїдуть до навчальних закладів. Завдяки інтернету в укриттях діти та вчителі навіть під час повітряних тривог зможуть продовжити навчання.Як долучитися до ініціативи:- якщо ви представник закладу освіти й бажаєте забезпечити ваше укриття Wi-Fi – подайте заявку.- якщо ви провайдер або соціально відповідальна компанія і можете допомогти забезпечити укриття закладів освіти швидкісним інтернетом – заповнюйте заявку.

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