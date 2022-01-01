В одній з найбільших шкіл Луцька завершують облаштування укриття. ВІДЕО
Сьогодні, 15:17
В одній з найбільших шкіл Луцька, де навчаються понад 1 200 дітей, завершують роботи з облаштування укриття.
Про це розповів Суспільному заступник директора навчального закладу Валерій Сидорук.
Назву навчального закладу дирекція просить не називати з метою безпеки.
В підвалі завершують прокладання води. Площа приміщення – 664 квадратні метри.
"Це ми зможемо розмістити, якщо брати один метр квадратний на людину, то це 664, якщо брати 0,6 квадратного метра, то виходить 1 тисячу 104 дитини", – каже Валерій Сидорук.
На початку робіт у підвалі побілили стіни, прибрали усе зайве. Також у приміщення провели вай-фай. Днями навчальний заклад має отримати ще вогнегасники, які обов'язково мають бути в укритті. За кошти з міського бюджету закупили чотири біотуалети.
Перед початком навчального року біля школи також наводить лад.
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Про це розповів Суспільному заступник директора навчального закладу Валерій Сидорук.
Назву навчального закладу дирекція просить не називати з метою безпеки.
В підвалі завершують прокладання води. Площа приміщення – 664 квадратні метри.
"Це ми зможемо розмістити, якщо брати один метр квадратний на людину, то це 664, якщо брати 0,6 квадратного метра, то виходить 1 тисячу 104 дитини", – каже Валерій Сидорук.
На початку робіт у підвалі побілили стіни, прибрали усе зайве. Також у приміщення провели вай-фай. Днями навчальний заклад має отримати ще вогнегасники, які обов'язково мають бути в укритті. За кошти з міського бюджету закупили чотири біотуалети.
Перед початком навчального року біля школи також наводить лад.
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