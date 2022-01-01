В одній з найбільших шкіл Луцька завершують облаштування укриття. ВІДЕО





Про це розповів Валерій Сидорук.



Назву навчального закладу дирекція просить не називати з метою безпеки.



В підвалі завершують прокладання води. Площа приміщення – 664 квадратні метри.



"Це ми зможемо розмістити, якщо брати один метр квадратний на людину, то це 664, якщо брати 0,6 квадратного метра, то виходить 1 тисячу 104 дитини", – каже Валерій Сидорук.



На початку робіт у підвалі побілили стіни, прибрали усе зайве. Також у приміщення провели вай-фай. Днями навчальний заклад має отримати ще вогнегасники, які обов'язково мають бути в укритті. За кошти з міського бюджету закупили чотири біотуалети.



Перед початком навчального року біля школи також наводить лад.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одній з найбільших шкіл Луцька, де навчаються понад 1 200 дітей, завершують роботи з облаштування укриття.Про це розповів Суспільному заступник директора навчального закладуНазву навчального закладу дирекція просить не називати з метою безпеки.В підвалі завершують прокладання води. Площа приміщення – 664 квадратні метри."Це ми зможемо розмістити, якщо брати один метр квадратний на людину, то це 664, якщо брати 0,6 квадратного метра, то виходить 1 тисячу 104 дитини", – каже Валерій Сидорук.На початку робіт у підвалі побілили стіни, прибрали усе зайве. Також у приміщення провели вай-фай. Днями навчальний заклад має отримати ще вогнегасники, які обов'язково мають бути в укритті. За кошти з міського бюджету закупили чотири біотуалети.Перед початком навчального року біля школи також наводить лад.

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