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Арешт Медведчука продовжили до 19 вересня

Арешт Медведчука продовжили до 19 вересня
Личаківський районний суд Львова продовжив арешт нардепа Віктора Медведчука. Він перебуватиме під вартою щонайменше до 19 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення суду.

"Вчора, 03 серпня 2022 року, слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та продовжив строк тримання під вартою без визначення розміру застави Медведчуку В.В., який обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 КК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 19 вересня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2021 році народному депутату Віктору Медведчуку оголосили декілька підозр. Зокрема, у державній зраді та у співпраці з так званими"ЛДНР".

До початку повномасштабної війни в Україні він знаходився під домашнім арештом, з-під якого втік відразу після початку бойових дій.

Про затримання Медведчука стало відомо ввечері 12 квітня. Він намагався втекти з країни.

Згодом Личаківський районний суд Львова обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, який відповідно, і продовжили до 19 вересня.

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Теги: Росія, Україна, війна, Медведчук
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