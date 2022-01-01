Провідний ортопед Польщі безоплатно прийматиме пацієнтів у Луцьку: як записатися

Провідний ортопед Польщі безоплатно прийматиме пацієнтів у Луцьку: як записатися
До Луцька з гуманітарною місією 8 серпня 2022 року приїде провідний ортопед Польщі професор Юліан Дутка.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у обласному центрі ортопедії, травматології та артроскопії.

Медик відвідає Волинську обласну клінічну лікарню та надаватиме безоплатні консультації у конференц-залі Волинського обласного центру ортопедії, травматології та артроскопії (завідувач – професор Адріан Філь) пацієнтам з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату.

Після консультації будуть проведені кілька показових операцій.

Для отримання консультації потрібно записатися на огляд за номером телефону центру (066 87 58 858) та взяти з собою всі наявні результати обстежень (рентген, МРТ, СКТ і тд.), якщо такі є.

Довідково:

Юліан Дутка – спеціаліст в галузі ортопедії та травматоголії. Багаторічний працівник науково-дослідної Клініки Ортопедії Медичної Академії Кракова. З 1990 року працює на посаді ординатора ортопедо-травматологічного відділення Спеціалізованої лікарні ім. С.Жеромскего.

Регіональний консультант в галузі ортопедії та травматології. Президент Секції Коліна Польського Ортопедично-Травматологічного Товариства. Протягом 2 каденцій обіймав посаду президента Малопольського відділу Польського Ортопедично- Травматологічного Товариства. Член групи випускників АО. Засновник і президент Фундації Лікування Травм і Захворювань опорно-рухового апарату.

Спеціалізується на первинному та ревізійному ендопротезуванні суглобів, подовженні кінцівок, онко-ортопедії, артроскопії, ревмо-ортопедії та травматології. Організатор багатьох міжнародних наукових симпозіумів та навчальних курсів з ортопедії та травматології. Автор кільканадцяти наукових публікацій


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Теги: Юліан Дука, ортопед, Луцьк, прийом, лікарня, варте уваги
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