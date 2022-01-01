Аптеки, квіткові магазини: кому у Луцьку можуть дозволити цілодобову роботу

Аптеки, квіткові магазини: кому у Луцьку можуть дозволити цілодобову роботу
У луцькому ЦНАПі відбувся «круглий стіл», на якому обговорили проєкт Правил дотримання тиші в громадських місцях Луцької міської територіальної громади.

Про це повідомляють у міськраді.

Серед змін, які містить проєкт Правил додержання тиші у Луцькій територіальній громаді, - дозвіл, за необхідності, на роботу в цілодобовому режимі аптекам, медичним установам, квітковим магазинам, пунктам обміну валют; збільшення терміну дії цілодобового режиму роботи об’єктів до 12 місяців.

У проєкті містяться заборони, яких у Правилах дотримання тиші раніше не було. Забороняється, зокрема:

1. Умикання в багатоквартирних будинках звуковідтворювальної апаратури з рівнем звуку, що порушує спокій мешканців багатоквартирних будинків.

2. Гра на музичних інструментах, спів, свист, крик з балконів, лоджій та відкритих вікон будинків.

3. Проведення вуличних мистецьких виступів, які:

Можуть спричинити розпалювання міжнаціональної, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, а також закликати до агресії та містити ненормативну лексику.
Супроводжуються рекламою суб’єктів підприємництва.
Проводяться особами у стані алкогольного сп’яніння чи під впливом наркотичних речовин.
4. Використання піротехнічних виробів, які створюють світлові та/або шумові ефекти на шляхопроводах, транспортних магістралях, місцях поблизу нафто-, газопроводів, місцях біля будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

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Теги: аптеки. цілодобова робота, Луцьк
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