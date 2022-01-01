Аптеки, квіткові магазини: кому у Луцьку можуть дозволити цілодобову роботу
Сьогодні, 15:36
У луцькому ЦНАПі відбувся «круглий стіл», на якому обговорили проєкт Правил дотримання тиші в громадських місцях Луцької міської територіальної громади.
Про це повідомляють у міськраді.
Серед змін, які містить проєкт Правил додержання тиші у Луцькій територіальній громаді, - дозвіл, за необхідності, на роботу в цілодобовому режимі аптекам, медичним установам, квітковим магазинам, пунктам обміну валют; збільшення терміну дії цілодобового режиму роботи об’єктів до 12 місяців.
У проєкті містяться заборони, яких у Правилах дотримання тиші раніше не було. Забороняється, зокрема:
1. Умикання в багатоквартирних будинках звуковідтворювальної апаратури з рівнем звуку, що порушує спокій мешканців багатоквартирних будинків.
2. Гра на музичних інструментах, спів, свист, крик з балконів, лоджій та відкритих вікон будинків.
3. Проведення вуличних мистецьких виступів, які:
Можуть спричинити розпалювання міжнаціональної, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, а також закликати до агресії та містити ненормативну лексику.
Супроводжуються рекламою суб’єктів підприємництва.
Проводяться особами у стані алкогольного сп’яніння чи під впливом наркотичних речовин.
4. Використання піротехнічних виробів, які створюють світлові та/або шумові ефекти на шляхопроводах, транспортних магістралях, місцях поблизу нафто-, газопроводів, місцях біля будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у міськраді.
Серед змін, які містить проєкт Правил додержання тиші у Луцькій територіальній громаді, - дозвіл, за необхідності, на роботу в цілодобовому режимі аптекам, медичним установам, квітковим магазинам, пунктам обміну валют; збільшення терміну дії цілодобового режиму роботи об’єктів до 12 місяців.
У проєкті містяться заборони, яких у Правилах дотримання тиші раніше не було. Забороняється, зокрема:
1. Умикання в багатоквартирних будинках звуковідтворювальної апаратури з рівнем звуку, що порушує спокій мешканців багатоквартирних будинків.
2. Гра на музичних інструментах, спів, свист, крик з балконів, лоджій та відкритих вікон будинків.
3. Проведення вуличних мистецьких виступів, які:
Можуть спричинити розпалювання міжнаціональної, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, а також закликати до агресії та містити ненормативну лексику.
Супроводжуються рекламою суб’єктів підприємництва.
Проводяться особами у стані алкогольного сп’яніння чи під впливом наркотичних речовин.
4. Використання піротехнічних виробів, які створюють світлові та/або шумові ефекти на шляхопроводах, транспортних магістралях, місцях поблизу нафто-, газопроводів, місцях біля будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
З’явився сайт з базою українських фільмів
Сьогодні, 16:13
ЗСУ звільнили кілька сіл у Донецькій області
Сьогодні, 15:55
Аптеки, квіткові магазини: кому у Луцьку можуть дозволити цілодобову роботу
Сьогодні, 15:36
Арешт Медведчука продовжили до 19 вересня
Сьогодні, 15:00
Медіа