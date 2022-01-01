Аптеки, квіткові магазини: кому у Луцьку можуть дозволити цілодобову роботу





Про це повідомляють у



Серед змін, які містить проєкт Правил додержання тиші у Луцькій територіальній громаді, - дозвіл, за необхідності, на роботу в цілодобовому режимі аптекам, медичним установам, квітковим магазинам, пунктам обміну валют; збільшення терміну дії цілодобового режиму роботи об’єктів до 12 місяців.



У проєкті містяться заборони, яких у Правилах дотримання тиші раніше не було. Забороняється, зокрема:



1. Умикання в багатоквартирних будинках звуковідтворювальної апаратури з рівнем звуку, що порушує спокій мешканців багатоквартирних будинків.



2. Гра на музичних інструментах, спів, свист, крик з балконів, лоджій та відкритих вікон будинків.



3. Проведення вуличних мистецьких виступів, які:



Можуть спричинити розпалювання міжнаціональної, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, а також закликати до агресії та містити ненормативну лексику.

Супроводжуються рекламою суб’єктів підприємництва.

Проводяться особами у стані алкогольного сп’яніння чи під впливом наркотичних речовин.

4. Використання піротехнічних виробів, які створюють світлові та/або шумові ефекти на шляхопроводах, транспортних магістралях, місцях поблизу нафто-, газопроводів, місцях біля будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У луцькому ЦНАПі відбувся «круглий стіл», на якому обговорили проєкт Правил дотримання тиші в громадських місцях Луцької міської територіальної громади.Про це повідомляють у міськраді Серед змін, які містить проєкт Правил додержання тиші у Луцькій територіальній громаді, - дозвіл, за необхідності, на роботу в цілодобовому режимі аптекам, медичним установам, квітковим магазинам, пунктам обміну валют; збільшення терміну дії цілодобового режиму роботи об’єктів до 12 місяців.У проєкті містяться заборони, яких у Правилах дотримання тиші раніше не було. Забороняється, зокрема:1. Умикання в багатоквартирних будинках звуковідтворювальної апаратури з рівнем звуку, що порушує спокій мешканців багатоквартирних будинків.2. Гра на музичних інструментах, спів, свист, крик з балконів, лоджій та відкритих вікон будинків.3. Проведення вуличних мистецьких виступів, які:Можуть спричинити розпалювання міжнаціональної, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, а також закликати до агресії та містити ненормативну лексику.Супроводжуються рекламою суб’єктів підприємництва.Проводяться особами у стані алкогольного сп’яніння чи під впливом наркотичних речовин.4. Використання піротехнічних виробів, які створюють світлові та/або шумові ефекти на шляхопроводах, транспортних магістралях, місцях поблизу нафто-, газопроводів, місцях біля будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

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