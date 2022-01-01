 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

ЗСУ звільнили кілька сіл у Донецькій області

ЗСУ звільнили кілька сіл у Донецькій області
Українські військові протягом тижня звільнили два села в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час брифінгу заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.

"Протягом тижня наші війська покращили тактичне положення та просунулись в глибину оборони противника в районах населених пунктів Мазанівка, Брашків, Сулугунівка та Дмитрівка. Звільнили два населених пункти - Мазанівка та Дмитрівка, - розповів він.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії підняли прапор України над найвищою точкою Святогірська (Донецька область). Це місто зараз частково окуповане.

Як повідомлялося, українські військові повністю звільнили від російських окупантів ще сім населених пунктів у Херсонській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Арешт Медведчука продовжили до 19 вересня
Сьогодні, 15:00
РФ перекидає в Брянську і Курську області підрозділи, які можуть бути задіяні на півночі України
Сьогодні, 13:50
Обстріл Торецька на Донеччині: російські окупанти влучили у зупинку громадського транспорту
Сьогодні, 13:00
«Ніхто не мав вижити»: екс-командир «Азову» про долю жертв теракту в Оленівці
Сьогодні, 12:50
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку за гроші, зібрані під час благодійного забігу, придбали GPS-трекери для військових
Сьогодні, 16:32
З’явився сайт з базою українських фільмів
Сьогодні, 16:13
ЗСУ звільнили кілька сіл у Донецькій області
Сьогодні, 15:55
Аптеки, квіткові магазини: кому у Луцьку можуть дозволити цілодобову роботу
Сьогодні, 15:36
В одній з найбільших шкіл Луцька завершують облаштування укриття. ВІДЕО
Сьогодні, 15:17
Схожі новини
Арешт Медведчука продовжили до 19 вересня Арешт Медведчука продовжили до 19 вересня
Сьогодні, 15:00
РФ перекидає в Брянську і Курську області підрозділи, які можуть бути задіяні на півночі України РФ перекидає в Брянську і Курську області підрозділи, які можуть бути задіяні на півночі України
Сьогодні, 13:50
Обстріл Торецька на Донеччині: російські окупанти влучили у зупинку громадського транспорту Обстріл Торецька на Донеччині: російські окупанти влучили у зупинку громадського транспорту
Сьогодні, 13:00
«Ніхто не мав вижити»: екс-командир «Азову» про долю жертв теракту в Оленівці «Ніхто не мав вижити»: екс-командир «Азову» про долю жертв теракту в Оленівці
Сьогодні, 12:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку за гроші, зібрані під час благодійного забігу, придбали GPS-трекери для військових
Сьогодні, 16:32
 0
З’явився сайт з базою українських фільмів
Сьогодні, 16:13
 0
ЗСУ звільнили кілька сіл у Донецькій області
Сьогодні, 15:55
 0
Аптеки, квіткові магазини: кому у Луцьку можуть дозволити цілодобову роботу
Сьогодні, 15:36
 0
В одній з найбільших шкіл Луцька завершують облаштування укриття. ВІДЕО
Сьогодні, 15:17
 0
Медіа
відео
1/8